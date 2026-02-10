Suspenden vuelos en el aeropuerto de Jaén por lluvias intensas

Las operaciones aéreas en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry de la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca, fueron suspendidas este martes 10 de febrero debido a las lluvias de fuerte intensidad que se registran en la zona, informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

Mediante un comunicado, Corpac explicó que las precipitaciones pluviales impiden culminar los trabajos de mantenimiento que se vienen ejecutando en la pista de aterrizaje bajo los estándares de seguridad operacional requeridos, razón por la cual se dispuso la suspensión temporal de los vuelos.

Corpac suspende vuelos en Jaén por condiciones climáticas adversas. (Foto: Andina)

El organismo precisó que durante el martes y miércoles se continuará con las labores de mantenimiento en la medida en que las condiciones climatológicas lo permitan, con el objetivo de dejar la pista en condiciones óptimas para la reanudación de las operaciones aéreas.

Según Corpac, los vuelos en el aeropuerto de Jaén se reanudarían este jueves 12 de febrero, previa verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad correspondientes por parte de las autoridades aeronáuticas.

Operaciones aéreas en Jaén quedan suspendidas ante fuertes lluvias en Cajamarca. (Foto: Andina)

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero, fenómeno que afectará a 12 regiones del país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, motivo por el cual se emitió una alerta naranja.

Entre las regiones comprendidas en la alerta figura Cajamarca, siendo las provincias de Jaén, Cutervo y San Ignacio las más afectadas por las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Senamhi.

