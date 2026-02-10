Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cierran temporalmente aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
Cierran temporalmente aeropuerto de Jaén por precipitaciones y mantenimiento de pista. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las operaciones aéreas en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry de la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca, fueron suspendidas este martes 10 de febrero debido a las lluvias de fuerte intensidad que se registran en la zona, informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Suspenden vuelos en el aeropuerto de Jaén por lluvias intensas
Cajamarca

Suspenden vuelos en el aeropuerto de Jaén por lluvias intensas

Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad
Viajes

Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad

Las fechas clave del Carnaval de Cajamarca 2026: la guía que necesitas para disfrutar la “fiesta más alegre del Perú”
Viajes

Las fechas clave del Carnaval de Cajamarca 2026: la guía que necesitas para disfrutar la “fiesta más alegre del Perú”

Aeropuerto de Jaén paraliza vuelos por daños en la pista: esto se sabe sobre la reanudación
Cajamarca

Aeropuerto de Jaén paraliza vuelos por daños en la pista: esto se sabe sobre la reanudación