El aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén (Cajamarca), más conocido como el aeropuerto de Shumba, iniciará sus operaciones desde el 29 de septiembre, anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval.

Como se recuerda, este terminal está cerrado desde el 2022 debido al mal estado de su pista de aterrizaje , lo que ha llevado a que no se realicen vuelos desde y hacia dicha ciudad, lo cual ha afectado seriamente la recepción y salida de turistas.

La última vez que el MTC proyectó su pronta reapertura fue para julio de este 2025; sin embargo este plazo no se cumplió.

Esta vez, César Sandoval confirmó esta nueva fecha: “Anuncio al país que a partir del 29 de setiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”, manifestó el titular del MTC durante la conferencia de prensa de la sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de este miércoles 24.

En la primera semana de junio concluirían los trabajos de mantenimiento en el aeropuerto de Jaén, lo que permitirá la reanudación de los vuelos. (Foto: Andina)

El futuro del Aeropuerto Caballococha

Asimismo, César Sandoval también anunció que el Aeropuerto de Caballococha, en Loreto, iniciará operaciones en el mes de octubre.

“Se pondrá en marcha y se está concluyendo la parte que le denominamos el terminal del Aeropuerto de Caballococha que también entrará en funcionamiento en el mes de octubre”, señaló.

Así, el ministro de Transportes indicó que el inicio de operaciones de ambos terminales aéreos traerá beneficios en el comercio y calidad de vida de Cajamarca, Loreto y las regiones aledañas.

“Tenemos la conectividad aérea que ha necesitado mantenimiento y que ha estado paralizada y que hoy vuelven a darle ese movimiento y esa conectividad para generar mejor calidad de vida, ahorro y un transporte de calidad para los ciudadanos, pero a la vez también les permite una mejor condición de vida para transportar o comercializar sus productos”, dijo.