El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV brindó una extensa homilía durante la multitudinaria ceremonia que se realizó en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, a su paso por Cajamarca este sábado. Ahí, destacó el valor y la fe de las comunidades andinas y los exhortó a perseverar en sus clamores de justicia sin perder la fe en Dios.

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