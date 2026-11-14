El papa León XIV brindó una extensa homilía durante la multitudinaria ceremonia que se realizó en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, a su paso por Cajamarca este sábado. Ahí, destacó el valor y la fe de las comunidades andinas y los exhortó a perseverar en sus clamores de justicia sin perder la fe en Dios.

“Gracias a Santa Cruz por esta acogida. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocemos en él en esta eucaristía. Vengo como lo he hecho tantas veces a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo. Nos encontramos en Santa Cruz, en el departamento de Cajamarca, en esta cordillera de los andes peruanos, con estas hermosas colinas, con quebradas, sus valles fértiles, en esta tierra de raíces andinas donde floreció el imperio inca y cuna de una profunda fe cristiana”, fue el inicio de su discurso ante miles de fieles.

El pontífice resaltó que muchos hayan recorrido largas distancias para acompañar a los hermanos santeños en la masiva ceremonia en la explanada de Succhabamba. En ese contexto, recordó la labor que hicieron los primeros evangelizadores que también llegaron a zonas de los andes como Santo Toribio de Mogrovejo y los mártires de Chimbote.

El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

“La semilla del evangelio en estas tierras nunca ha dejado de germinar y de dar fruto de modo discreto, lejos de los aplausos y de los grandes reconocimientos. Así, la fe en los andes ha crecido, sencilla y genuina, fundada en la vivencia cotidiana de los valores evangélicos y expresada en tradiciones y fiestas que unen a los pueblos y generaciones hasta convertirse en un carácter y un estilo de vida en el que nadie se siente nunca solo, ni siquiera frente a las adversidades”, resaltó el Sumo Pontífice. También expresó que esto expresa una fe que solo los pobres y sencillos pueden llegar a conocer.

El Santo Padre también se tomó tiempo en saludar campesinos, a quienes promueven el trabajo digno y aportan a generar una distribución de bienestar. “Quisiera elogiar a quienes con ingenio y espíritu emprendedor se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas. Campesinos, comerciantes, pequeños empresarios y tantos otros que aquí día tras día emplean los talentos recibidos en favor de las comunidades, contribuyendo a promover mediante el empleo auténticos modelos de desarrollo humano integral”.

Papa León XIV pide clamar por justicia con perseverancia y en paz

El Papa dedicó una gran parte de su homilía en recordar la lectura de la ceremonia, sobre la parábola de la viuda que clamó ante un juez “hazme justicia frente a mi adversario” y consideró que este llamado “resuena por desgracia todavía hoy y es desoído en los labios de tantos hombres y mujeres”.

El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

“Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor en las grandes ciudades de la costa, o en las dificultades del relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad que vacía los pueblos, o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”, comentó. El pontífice advirtió que esta tentación de ceder ante el desaliento y la violencia por esta realidad nunca será el camino del progreso y la paz.

“La viuda de la parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios sin perder nunca la confianza en Dios. Entonces, como sucede en la cima del cerro Cotorumi, a través de la cruz se ve el cielo”, mencionó en alusión a la ubicación de Santa Cruz de Succhabamba. Los miles de fieles saludaron sus palabras con vivas y palmas.

El Papa concluyó la ceremonia pidiendo el micrófono para una última reflexión que recibió la ovación de la multitud. “Cuando vuelva el hijo del hombre encontrará fe en la tierra. Yo sé que si Jesús decide venir a Santa Cruz va a encontrar la fe. Gracias por su testimonio, gracias por su fe en la iglesia, gracias por acompañarnos en esta hermosa jornada”.

Esta fue una de las paradas más importantes que tuvo el papa León XIV durante su paso por la diócesis de Chiclayo, que considera esta zona de Cajamarca en su jurisdicción. Posteriormente, se espera su regreso a la capital de Lambayeque para seguir su agenda oficial de actividades.