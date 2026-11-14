El papa León XIV protagonizó un singular recorrido por los cielos del norte del país este sábado 14 de noviembre. Como parte de su visita apostólica al Perú, el sumo pontífice viajó en helicóptero desde Chiclayo, en Lambayeque, hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca, para cumplir con una de las actividades más significativas de su agenda.

El trayecto se realizó a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), bautizado coloquialmente como el ‘papacóptero’. Durante los aproximadamente 45 minutos de vuelo, León XIV disfrutó del paisaje, conversó con los integrantes de la tripulación e incluso tuvo la oportunidad de ingresar a la cabina del piloto.

León XIV disfrutó del paisaje y visitó la cabina del piloto durante su viaje a Santa Cruz de Succhabamba. Foto: FAP

León XIV abordó el ‘papacóptero’ en Chiclayo

El viaje comenzó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la ciudad de Chiclayo. Desde este punto, el papa León XIV abordó el helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que lo trasladaría hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

La aeronave, conocida como el ‘papacóptero’, se convirtió en uno de los protagonistas de esta jornada, que llevó al pontífice hasta una localidad especialmente significativa durante su paso por el norte peruano.

Durante el recorrido aéreo, que duró aproximadamente 45 minutos, León XIV aprovechó para contemplar el paisaje a través de las ventanas del helicóptero.

En imágenes difundidas por la Fuerza Aérea del Perú, se observa al pontífice sonriente mientras conversa con los integrantes de la tripulación. Las fotografías también muestran al papa interesado en conocer más detalles sobre la aeronave y su funcionamiento.

Del cielo de Chiclayo a Cajamarca: los detalles del viaje del papa León XIV en el ‘papacóptero’. Foto: FAP

Uno de los momentos particulares del trayecto ocurrió cuando León XIV ingresó a la cabina del piloto, donde pudo observar de cerca los controles y conocer cómo funciona el helicóptero que lo trasladaba hacia Cajamarca.

León XIV regresó a Chiclayo tras su visita a Santa Cruz de Succhabamba

Luego de cumplir con sus actividades en Santa Cruz de Succhabamba, entre ellas la celebración de una multitudinaria misa, el papa León XIV volvió a abordar el ‘papacóptero’ para emprender el viaje de retorno a Chiclayo.

Papa León XIV sorprendió durante su vuelo a Santa Cruz de Succhabamba: conversó con la tripulación y conoció la cabina. Foto: FAP

El vuelo de regreso también tomó alrededor de 45 minutos. De esta manera, el pontífice retornó a la ciudad lambayecana para continuar con las actividades previstas en su intensa agenda de este sábado, como parte de su visita apostólica al Perú.

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