León XIV disfrutó del paisaje y visitó la cabina del piloto durante su viaje a Santa Cruz de Succhabamba. Foto: FAP
León XIV disfrutó del paisaje y visitó la cabina del piloto durante su viaje a Santa Cruz de Succhabamba. Foto: FAP
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó un singular recorrido por los cielos del norte del país este sábado 14 de noviembre. Como parte de su visita apostólica al Perú, el sumo pontífice viajó en helicóptero desde Chiclayo, en Lambayeque, hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca, para cumplir con una de las actividades más significativas de su agenda.

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