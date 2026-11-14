El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV agradeció a todos los fieles de Santa Cruz de Succhabamba y de otras partes del Perú que acudieron a la parroquia donde oficia la misa como parte de su visita al Perú. El pontífice destacó la posibilidad de que haya podido cumplir con visitar este lugar que solía contar con su presencia antes de su traslado a Roma.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?