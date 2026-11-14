El papa León XIV agradeció a todos los fieles de Santa Cruz de Succhabamba y de otras partes del Perú que acudieron a la parroquia donde oficia la misa como parte de su visita al Perú. El pontífice destacó la posibilidad de que haya podido cumplir con visitar este lugar que solía contar con su presencia antes de su traslado a Roma.

“¡Cuánta alegría que otra vez me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz! Es como un sueño mu grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú. Estoy muy contento de encontrar a todos ustedes, a los cruceños y a los que han venido de más lejos", comentó ante los fieles en la Parroquia La Inmaculada.

El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

Este fue el primer punto al cual se trasladó el pontífice tras llegar en el papamóvil. La nave lo trasladó desde Chiclayo en el que es su cuarto día en el recorrido agendado por el Perú.

“El Señor desde el bautismo nos llama a todos a ser sus discípulos misioneros, desde lo más pequeños hasta los más granes, a las persona que sufren por enfermedad y otros motivos, también dan un testimonio hermoso de su fe, su fidelidad y su oración”, comentó.

El papa León XIV brindó palabras de agradecimiento, saludó a fieles y expresó su veneración en la Parroquia de la Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba. (América TV)

El papa León XIV en todo momento estuvo acompañado por fieles que lo esperaron en las calles de Succhabamba, bajo cánticos de: “El Papa es cruceño” y frases similares.