Erlyn Giordany Salazar Huamán, candidato de Libertad Popular a la alcaldía provincial de Cajamarca, afirmó que para los 24 sectores de la ciudad sólo estaban circulando 10 compactadoras.

“Son 24 sectores en la ciudad de Cajamarca y solamente 10 compactadoras están circulando”, señaló el postulante .

Sin embargo, la afirmación resulta imprecisa. PerúCheck encontró que pocos días después de la declaración de Salazar, se reportó que 12 unidades se encontraban trabajando en la ciudad. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, además, había incorporado seis nuevas compactadoras menos de tres meses antes.

Los 24 sectores corresponden al ámbito urbano del distrito de Cajamarca

Como PerúCheck explicó en una verificación anterior, los “24 sectores” no comprenden toda la provincia de Cajamarca. La Ordenanza Municipal N.° 812-CMPC aprobó el Reglamento de Organización, Funciones y Elección de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de Cajamarca. Allí delimitan los 24 sectores.

Se podría decir que estos sectores en su conjunto corresponden al área urbana del distrito de Cajamarca.

Esta organización territorial continúa siendo utilizada por la municipalidad. En el Presupuesto Participativo 2026, por ejemplo, la comuna publicó un acta denominada expresamente “Acta de Priorización de Proyectos de Ámbito Urbano 24 Sectores” .

Se trata de 24 “barrios” urbanos. La extensión “ciudad” del distrito de Cajamarca, en contraposición a su lado rural.

Días después de la afirmación se reportaron 12 compactadoras trabajando. y seis más por incorporar

La situación de la flota volvió a ser materia de información pública pocos días después de la declaración de Salazar.

A inicios de septiembre, el medio La Redacción informó sobre imágenes de compactadoras nuevas que se encontraban estacionadas y recogió la explicación de la gerenta Deisy Carrasco sobre fallas detectadas en las unidades y el procedimiento de garantía.

En ese mismo reporte se indicó expresamente que Cajamarca contaba con 12 compactadoras trabajando en la ciudad, mientras continuaba el procedimiento de garantía por la falla detectada.

El reporte también señaló que seis unidades nuevas habían sido sometidas a controles como medida de precaución. Estas le fueron entregadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca hacia el 3 de junio, según informó oficialmente .

Un día después, el 4 de junio, la gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Deisy Carrasco Vela, declaró a la Agencia Andina que el servicio de recojo de residuos sólidos se realizaba con 12 compactadoras.

Carrasco agregó que la adquisición de otras seis unidades representaba un incremento del 50% de la capacidad operativa del servicio.

Es decir, en junio la municipalidad no partía de una flota de únicamente 10 vehículos: la responsable del área ambiental reportaba 12 compactadoras realizando el servicio antes de considerar el refuerzo de seis nuevas unidades.

Conclusión

La afirmación del candidato de Libertad Popular Erlyn Salazar de que en los 24 sectores urbanos de Cajamarca sólo estaban circulando 10 compactadoras no es del todo exacta. Pocos días después de la afirmación de Salazar, un medio recogió la versión de la responsable de Desarrollo Ambiental, quien señaló que 12 compactadoras se encontraban trabajando en la ciudad. En junio, además, la Gerencia de Desarrollo Ambiental informó que el servicio de recojo se realizaba con 12 compactadoras y la Municipalidad Provincial de Cajamarca puso en funcionamiento otras seis unidades nuevas, por lo que es probable que estén en funcionamiento más. Por todo esto, PerúCheck califica la afirmación de Erlyn Salazar como imprecisa.