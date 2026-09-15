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Erlyn Giordany Salazar Huamán, candidato de Libertad Popular a la alcaldía provincial de Cajamarca, afirmó que para los 24 sectores de la ciudad sólo estaban circulando 10 compactadoras.
Erlyn Giordany Salazar Huamán, candidato de Libertad Popular a la alcaldía provincial de Cajamarca, afirmó que para los 24 sectores de la ciudad sólo estaban circulando 10 compactadoras.
Por Perú Check

Erlyn Giordany Salazar Huamán, candidato de Libertad Popular a la alcaldía provincial de Cajamarca, afirmó que para los 24 sectores de la ciudad sólo estaban circulando 10 compactadoras. 

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