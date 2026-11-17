El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó precipitaciones de ligera a moderada intensidad en distintas localidades de Cajamarca durante el domingo 15 de noviembre, luego de varios días sin lluvias en la región. La estación meteorológica de San Juan registró el mayor acumulado, con 22,2 milímetros, seguida de Chugur, con 21,8 milímetros, y Quilcate, con 15,4 milímetros.

De acuerdo con los registros de la oficina regional del Senamhi, entre el domingo 8 y el viernes 13 de noviembre no se reportaron precipitaciones en las estaciones meteorológicas monitoreadas. Sin embargo, el domingo 15 se produjo un incremento de las lluvias en diferentes localidades.

Lluvias regresan a Cajamarca tras varios días sin precipitaciones: estas son las zonas afectadas. (Foto: Andina)

Otras estaciones también registraron acumulados importantes. San Marcos reportó 13,4 milímetros; Llapa, 11,8 milímetros; Sondor-Matara, 11,6 milímetros; Asunción, 10,5 milímetros; Granja Porcón, 8,9 milímetros; Cajabamba, 7,9 milímetros; Namora, 5,8 milímetros; Niepos, 5,6 milímetros, y Magdalena, 5,4 milímetros.

Altas temperaturas y radiación UV

En cuanto a las temperaturas, el Senamhi informó que la mínima fue de 8,1 grados Celsius en la estación meteorológica de Llapa, mientras que la máxima alcanzó los 31,8 grados Celsius en Chilete.

Asimismo, la entidad advirtió que la radiación ultravioleta registra niveles extremadamente altos en las provincias de San Marcos, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, Cajamarca y Contumazá.

Senamhi alerta sobre altas temperaturas y radiación UV extrema en seis provincias de Cajamarca. (Foto: Andina)

Respecto al pronóstico meteorológico, para este martes 17 de noviembre se prevé cielo con nubes dispersas, que variará a cubierto, además de un ligero a moderado incremento de la temperatura diurna en gran parte de la región. También existe probabilidad de lluvias ligeras y aisladas.

Para el miércoles 18 de noviembre se pronostica cielo con nubes dispersas, que cambiará a nublado y cubierto, así como un moderado a fuerte incremento de la temperatura durante el día en gran parte del territorio.

El Senamhi también prevé lluvias ligeras en gran parte de Cajamarca, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, no se descarta la ocurrencia de granizada en localidades ubicadas por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar.

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