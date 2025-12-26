El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao logró que se dicte una condena de cinco años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, a cuatro personas por el delito de colusión simple en agravio del Estado.

Se trata de María Mansilla, exgerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial del Callao, y Natalia Colmenares, especialista en contrataciones de dicha gerencia; así como los particulares Edwin Ramón y Juana Ramón, proveedores de la entidad municipal.

El fiscal adjunto provincial Cleyder Gonzalo Ludeña Bernal acreditó durante el juicio oral que, en marzo de 2020, en pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, las exfuncionarias se coludieron con los proveedores para dirigir los procesos de contratación para la adquisición de alcohol en gel, guantes de látex y mascarillas, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y libre competencia.

El representante del Ministerio Público demostró que las exfuncionarias adulteraron cotizaciones y otros documentos de los expedientes de contratación, con la finalidad de simular una falsa pluralidad de postores y otorgar apariencia de legalidad al direccionamiento ilegal a favor de las empresas de los particulares sentenciados.

Además de la pena privativa de libertad efectiva, los sentenciados deberán pagar la suma de S/ 100.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, y fueron inhabilitados por el plazo de 15 años para el ejercicio de función pública.

Video recomendado