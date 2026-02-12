Callao: un muerto y un herido deja feroz ataque a balazos contra una camioneta en La Perla

Un hombre murió y otro resultó con heridas de gravedad luego de ser atacados a balazos cuando se encontraban al interior de una camioneta. El hecho sangriento ocurrió en la urbanización La Macarena, en el distrito de La Perla, en el Callao.

Según informó América Noticias, los atacantes realizaron 58 disparos contra el vehículo, acabando así con la vida del conductor, quien fue identificado como Cristopher Moisés Vargas Cuadros, contador de profesión.

Su acompañante, Víctor Díaz Morón, abogado, quedó herido y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.

De acuerdo con el referido medio, citando como fuente al representante del Ministerio Público, al interior de la camioneta se halló productos de oficina, de belleza y accesorios de uso personal, como relojes.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del crimen para garantizar el orden y permitir que los peritos de Criminalística, así como los representantes del Ministerio Público, realicen las diligencias conformes a ley.

