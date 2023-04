El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, anunció que prohibirá el trabajo de los limpiaparabrisas en los “lugares peligrosos” de su jurisdicción. Esto, luego de que el alcalde de Surco, Carlos Bruce, prohibiera dicha actividad en las calles de su distrito por los hechos de violencia registrados en los últimos días que involucran a personas dedicadas a ese oficio.

“Eso lo tenemos que controlar. No podemos dejar que la libertad de trabajo se convierta en libertinaje, no señor. Vamos a prohibir, sí, los limpiaparabrisas, en aquellos lugares peligrosos y no va a haber ninguno ahí. Ponemos a la Policía y no vienen”, indicó Castillo Rojo a Canal N.

Más temprano, el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, comentó que, si bien el trabajo de limpiaparabrisas en las calles es informal, no se le puede estigmatizar.

“En este caso, son trabajos informales, pero tampoco hay que estigmatizarlos. Los hechos que han ocurrido son lamentables y dolorosos, pero no todas las personas que se dedican a este oficio pueden ser calificadas como presuntos asesinos”, dijo el funcionario a Canal N.

El ministro opinó que debe existir un mayor control por parte de los municipios, “que tienen que empadronar a las personas que se dedican a los servicios informales, pero también darles la oportunidad de que los desarrollen con dignidad”.

El caso

El pasado miércoles, 5 de abril, un limpiador informal de parabrisas identificado como José Alberto Jirón Holder, de nacionalidad venezolana, asesinó a un conductor que se negó a recibir sus servicios en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, en el distrito de La Victoria.

El Poder Judicial ordenó ocho meses de prisión preventiva contra el responsable del crimen.

Alcalde de Lima se pronunció

Sobre este hecho, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que planteará la prohibición de esta actividad en toda la ciudad.

“Ya hemos llegado a un límite (…) que un señor asesine a un ciudadano porque no le da medio sol por un parabrisas. Creo que hay que poner coto a esta locura y vamos a recuperar la autoridad que es lo que toca como ciudadanos de Lima”, indicó.

“Yo celebro que el señor (Carlos) Bruce haya hecho un decreto de alcaldía que a mí me sirve bastante porque muestra que es posible hacerlo”, agregó el burgomaestre capitalino, según informa RPP Noticias.

López Aliaga adelantó que el próximo viernes, durante la sesión del Concejo Metropolitano, se analizará una ordenanza que “refuerce” lo dispuesto por las autoridades de Surco.