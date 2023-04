El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, anunció que su gestión empadronará a las personas que trabajan limpiando parabrisas de vehículos en las calles de su jurisdicción.

Al ser consultado por la decisión de distritos como Surco, La Victoria y San Martín de Porres, que han dispuesto prohibir la realización de esa actividad en sus calles, tras el asesinato de un conductor por parte de un limpiaparabrisas venezolano, el pasado 5 de abril, Spadaro opinó que “todos los extremos hacen daño”.

“Lo que sí creo es que es preocupante que se generalice. La gente que está trabajando en las calles, son gente que necesita ese oficio, y lo que no podemos hacer de ninguna manera es poner a todos en un mismo saco. Eso sería lo más fácil”, dijo el alcalde del Callao en conversación con Canal N.

“Los extremos hacen daño, hay que buscar siempre el medio para poder trabajar en mancomunidad con ellos. Lo que vamos a hacer primero es empadronarlos. Vamos a hacer con ellos lo mismo que hemos hecho con los lavadores de carros de la avenida Sáenz Peña. Ellos formaron una asociación, están siendo empadronados y luego van a tener su registro con la Policía Nacional. Van a tener su chaleco y estos mismos lavadores son reconocidos por la comunidad”, añadió Spadaro.

El burgomaestre chalaco reiteró que “de ninguna manera” se puede prohibir el trabajo de limpiaparabrisas, y que las normas emitidas por otros distritos que establecen su restricción “no se van a poder dar”.

Posiciones encontradas

El último lunes, 10 de abril, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, anunció que prohibirá el trabajo de los limpiaparabrisas en los “lugares peligrosos” de su jurisdicción.

“Eso lo tenemos que controlar. No podemos dejar que la libertad de trabajo se convierta en libertinaje, no señor. Vamos a prohibir, sí, los limpiaparabrisas, en aquellos lugares peligrosos y no va a haber ninguno ahí. Ponemos a la Policía y no vienen”, indicó Castillo Rojo a Canal N.