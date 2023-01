El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, anunció el martes que no renovará el contrato con la empresa que se encuentra a cargo de las fotopapeletas en esa jurisdicción, el Consorcio Tránsito Ciudadano, tras denunciar “una serie de deficiencias” que, según dijo, no han beneficiado a los residentes del primer puerto.

El burgomaestre señaló que el contrato con el Consorcio vence en mayo y no será extendido.

“Esto ha sido, lamentablemente en algunos casos, asalto a mano armada. Una cosa es que nos eduquen y otra cosa es que nos repriman, pero de forma descarada, escondiéndose. Obviamente hay varias acciones que la población sabe”, dijo el alcalde.

Spadaro indicó que la comuna que dirige detectó incumplimientos de algunos acuerdos del contrato como la no mejora de la semaforización y la no digitalización de la documentación. Además, dijo que no se cuenta con un registro óptimo de infractores ni base de datos para la imposición de papeletas, entre otros aspectos.

“La empresa ha tenido muchísimos años en el Callao y no ha invertido en nada. Lamentablemente las pistas siguen abandonadas, los semáforos son de última calidad; es decir, hay una serie de deficiencias que hemos encontrado y que por supuesto, no ha beneficiado en absolutamente nada a los chalacos”, afirmó la autoridad.

Asimismo, Spadaro anunció que dentro de unos días se lanzará la primera amnistía de hasta el 80% en pago de papeletas. “Lo que se ha aprobado también es una amnistía de cerca del 70% y 80%, teniendo además un porcentaje adicional si eres chalaco. La idea es que todos los que fueron afectados tengan algún tipo de beneficio”, señaló.