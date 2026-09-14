La mañana de este lunes, el ministro de Educación, José Antonio Chang, y la presidenta Keiko Fujimori, junto a otros altos funcionarios, llegaron a la Institución Educativa 1211 José María Arguedas, en Santa Anita, para presentar el Plan Nacional de Educación 2026-2031. La exposición abordó diversos aspectos de la educación pública, con especial énfasis en las medidas previstas ante la proximidad de los efectos del fenómeno El Niño.

El último comunicado del ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano de 2027, además, se esperan lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra noroccidental.

El plan contempla construir 2,000 colegios y modernizar otros 3,000 durante el quinquenio. Foto: Presidencia.

En ese contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) identificó 30.681 locales educativos y 157.000 aulas expuestas ante el fenómeno El Niño. Frente a este escenario, el sector ha solicitado S/304 millones para ejecutar medidas preventivas en colegios de cinco regiones priorizadas y otros S/373 millones para contar con 1.500 aulas modulares en caso la infraestructura educativa resulte afectada.

Durante la presentación, Chang detalló además medidas relacionadas con infraestructura educativa, conectividad, cambios en la currícula, evaluación de estudiantes y docentes y educación técnica. Por su parte, Fujimori anunció la construcción de 500 colegios por año durante los próximos cuatro años y señaló que todas las escuelas del país estarán conectadas a internet a julio de 2027.

Medidas frente al fenómeno El Niño

Chang señaló que el fenómeno El Niño podría afectar directamente el funcionamiento de las escuelas y reconoció que actualmente el sector no cuenta con aulas prefabricadas para responder a una eventual emergencia.

“Presidenta, no puedo dejar de pasar un hecho tan importante que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a afectar dramáticamente a las escuelas. Hemos detectado que hay 30.681 locales educativos expuestos y 157 mil aulas expuestas”, señaló el ministro.

Como primera medida, el Minedu ha priorizado intervenciones en Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias y La Libertad. En estas regiones se prevé atender 8.000 locales educativos, que comprenden 49.000 aulas y albergan a 1’327.000 estudiantes.

Las intervenciones contemplan la instalación de coberturas de calamina y canaletas para evitar el ingreso y acumulación de agua en las aulas por las lluvias. Para estas acciones preventivas, Chang informó que el sector ha solicitado S/304 millones.

Lluvias y El Niño ponen en riesgo miles de aulas: Minedu prepara colegios y plan educativo de emergencia. Foto: Prensa Presidencia

“Estamos solicitando 304 millones de soles para hacer el mantenimiento preventivo antes de que llegue el fenómeno del Niño”, indicó el jefe de cartera.

El sector también ha solicitado S/373 millones para adquirir 1.500 aulas modulares que puedan ser instaladas en los colegios que resulten afectados pese a las medidas preventivas. Según Chang, estas estructuras son ligeras, pueden desplegarse rápidamente y posteriormente ser desmontadas y reutilizadas.

El plan incluye además medidas para mantener las clases si las condiciones impiden el retorno de los estudiantes a las escuelas. El Minedu ha desarrollado Aula TV, con contenidos curriculares organizados por grado, curso y semana, y alcanzó un acuerdo con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) para transmitir clases a nivel nacional.

La estrategia contempla también el uso de radio y material impreso. El Viceministerio de Gestión Pedagógica ha establecido cuatro escenarios de respuesta: alerta con la escuela operativa, interrupción intermitente de las clases, locales completamente inhabilitados y zonas aisladas o sin comunicación.

2.000 nuevos colegios y otros 3.000 por intervenir

Otro de los principales anuncios estuvo relacionado con la infraestructura educativa. Chang estimó que la brecha en este sector asciende a aproximadamente S/170 mil millones y planteó la construcción de 2.000 nuevas escuelas, además del mantenimiento correctivo de 3.000 instituciones educativas.

El ministro señaló que una de las dificultades para intervenir la infraestructura es la falta de saneamiento físico-legal de los terrenos. Durante su exposición indicó que 33.000 escuelas no pueden ser atendidas debido a que sus predios no se encuentran a nombre del Estado.

“Hoy día en el Perú tenemos 33.000 escuelas que no podemos atender porque el terreno no es del Estado”, señaló.

Fujimori precisó posteriormente el cronograma previsto para la construcción de las nuevas escuelas. “Vamos a transformar esos presupuestos en colegios modernos y hemos planteado la construcción de 2.000 colegios nuevos. En los próximos cuatro años se construirán 500 colegios por año y la modernización y remodelación de 3.000 colegios más para que nuestros hijos puedan estudiar en un lugar digno”, afirmó.

La mandataria señaló además que el Ejecutivo buscará la participación del sector privado en estas intervenciones y sostuvo que el plan ha sido conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Todo este plan, además de conversarlo con el equipo técnico, lo hemos conversado con profundidad con el ministro de Economía y Finanzas. Porque nada de la voluntad que pueda tener el ministro Chang y yo se puede plasmar y convertirse en resultados si es que no está acompañado de los recursos financieros”, indicó.

Internet en todas las escuelas a julio de 2027

En materia de conectividad, Chang señaló que actualmente solo el 27% de las escuelas (mayormente ubicadas en zonas urbanas) cuenta con acceso a internet. En tanto, el 72% de los colegios a nivel nacional, más de 40.000, carece de conexión. La propuesta del sector es utilizar internet satelital para ampliar la cobertura.

La meta anunciada es que la totalidad de los colegios del país se encuentre conectado a julio de 2027. El ministro agregó que el sistema contará con filtros para restringir el acceso a aplicaciones y páginas que no estén vinculadas con el proceso educativo.

Fujimori reiteró posteriormente el plazo planteado por el sector. “Apostamos a julio del próximo año a que todos los colegios del Perú estarán conectados por internet”, señaló.

Cambios en la currícula y una hora diaria de lectura

Chang también anunció cambios en la currícula nacional. Según explicó, actualmente existe una sobrecarga de contenidos que impide profundizar en los aprendizajes y la propuesta será priorizar el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos, así como la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la orientación técnica.

El ministro anunció además que se incorporarán o reforzarán contenidos de educación cívica, valores, inglés y educación financiera.

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia. Nosotros vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello y que su pensamiento crítico les dé su opinión”, afirmó Chang.

Fujimori se pronunció en el mismo sentido durante su intervención. “La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, tiene que tener datos, estadísticas, información real”, señaló.

Como parte de los cambios vinculados con la comprensión lectora, el Minedu anunció el programa Perú Lee y una directiva para establecer una hora diaria de lectura en las escuelas. Fujimori también anunció esta medida durante su discurso.

“Es bien importante que todos los días traten de leer un poquito. A mí la lectura me la inculcó mi mamá. Ella me compraba cuentos, libros muy interesantes y eso es lo que vamos a traerles a todos ustedes: una hora diaria de lectura en todos los colegios a nivel nacional”, dijo.

Evaluación de estudiantes y docentes

El plan presentado por Chang contempla además retomar la evaluación censal de estudiantes de instituciones públicas y privadas. Los resultados, según explicó, permitirán entregar información y recomendaciones a alumnos, padres, docentes, unidades de gestión educativa local y direcciones regionales.

Para los profesores, el Minedu plantea un Programa Nacional de Excelencia que combine capacitación y evaluación. Chang sostuvo que esta última tendrá un carácter formativo y no punitivo.

“Vamos a iniciar un Programa Nacional de Excelencia que va a ser capacitación y evaluación simultáneamente. Esta evaluación servirá para sus niveles de desarrollo y ascenso en la Carrera Pública Magisterial (...) El ministerio va a dar las grandes pautas, pero buscaremos como aliadas a las universidades del Perú que estén licenciadas y acreditadas en sus carreras de Educación. Lo que queremos es que esto sea amplio, transparente y que les de garantía a los profesores de que esta es una evaluación no punitiva”, dijo el ministro de Educación.

Chang también anunció cambios vinculados con el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. “Nuevamente iremos a la prueba nacional exigiendo una nota mínima de 14 y en la etapa descentralizada también se exigirá la misma nota”, señaló.

Los anuncios se producen luego de conocerse los resultados de la prueba PISA. Fujimori calificó los resultados como “muy tristes” y “estremecedores”.

“El resultado ha sido muy triste, estremecedor para quienes somos autoridades y es una lástima que estas cifras muestren que el Perú ha retrocedido 10 años (...) Así de dramático se puede resumir la prueba PISA”, afirmó.

Educación técnica, directores y kits escolares

El Gobierno también anunció medidas para fortalecer la educación técnica. Chang señaló que el objetivo es que los estudiantes culminen la educación básica con un oficio y detalló que actualmente existen 639 instituciones de secundaria técnica, 813 CETPRO y 343 institutos tecnológicos.

Fujimori indicó que los colegios deberán contar con cursos técnicos en cuarto y quinto de secundaria y anunció la modernización de los CETPRO. “Vamos a tener una visión de la educación para el trabajo”, sostuvo.

El plan incluye además la creación de la Escuela Nacional de Formación de Directores y la entrega de una guía a los padres de familia para que puedan acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos.

En cuanto a los kits escolares, Chang informó que durante el primer año se entregarán 1,2 millones a estudiantes de los quintiles 1 y 2 de mayor pobreza. Cada kit incluirá una mochila, un buzo, zapatillas, un polo y tres cuadernos.

“Se van a entregar 1,2 millones de kits escolares a los quintiles de mayor pobreza, los quintiles uno y dos. Estos kits escolares incorporan una mochila, un buzo, zapatillas, polo y tres cuadernos”, señaló.

El objetivo del Minedu es ampliar progresivamente la cobertura en 20% cada año hasta alcanzar al 100% de estudiantes de educación básica regular en 2031. Fujimori señaló que durante el quinquenio se entregarán 6 millones de kits escolares, a razón de 1,2 millones por año.

Prevención y continuidad de los aprendizajes

Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación y aprendizaje, consideró que las medidas anunciadas ante El Niño son necesarias, pero no suficientes frente al número de colegios expuestos. “Una canaleta o una calamina puede resolver un problema puntual, pero hay escuelas que probablemente requieren una intervención mucho más profunda, incluso una reubicación temporal”, señaló.

Jorge Roberto de Luise Saurré, magíster en tecnología educativa y competencias digitales y experto en convivencia escolar, coincidió en que las intervenciones no deberían limitarse a medidas de emergencia. “Frente a un eventual fenómeno El Niño, no solamente debemos preguntarnos cuántas calaminas o aulas modulares vamos a colocar, sino qué colegios tienen mayor nivel de riesgo, cuáles podrían quedar aislados, dónde están los servicios de agua y saneamiento más vulnerables y cómo vamos a garantizar la continuidad educativa”.

Sobre los recursos solicitados para prevención y aulas modulares, Ocampo advirtió que los tiempos administrativos podrían dificultar su ejecución antes de las lluvias. “Yo diría que el verdadero indicador no debería ser cuánto dinero se anunció, sino cuántas escuelas lograron estar protegidas antes de que lleguen las lluvias. Ahí vamos a saber si la prevención funcionó o si nuevamente llegamos tarde”, indicó.

De Luise planteó, en ese sentido, establecer metas semanales y territoriales, responsables identificados y mecanismos de seguimiento público. “El presupuesto es importante, pero la velocidad de ejecución y la capacidad de llegar a las escuelas más vulnerables serán el verdadero indicador de éxito”.

Respecto a una eventual suspensión de las clases presenciales, Ocampo señaló que recurrir a televisión, radio y material impreso puede contribuir a mantener el servicio, pero no necesariamente los aprendizajes. “Hay que priorizar aprendizajes esenciales, plantear actividades sencillas, mantener el vínculo con el docente y acompañar también la parte emocional”.

De Luise precisó que se necesita una respuesta que combine radio, televisión, materiales impresos, plataformas digitales y acompañamiento docente. “La pregunta no debería ser ‘¿cómo damos clases si cerramos las escuelas?’, sino ‘¿cómo garantizamos que ningún estudiante pierda su vínculo con el aprendizaje?’”.

Sobre los anuncios de construcción e intervención de colegios, Ocampo advirtió que existen dificultades vinculadas con el saneamiento de terrenos, expedientes y ejecución de obras. También señaló que la conectividad requiere equipos, mantenimiento, electricidad y docentes preparados. “Me parece que estos anuncios deberían venir acompañados de una ruta muy clara: qué se va a hacer, en qué regiones, en qué plazos y cómo vamos a medir el avance. Eso ayudaría mucho a generar confianza”.

De Luise coincidió en que la conexión a internet no garantiza por sí sola una educación digital de calidad. “No basta con poner internet. Necesitamos docentes preparados, recursos digitales pertinentes, seguridad digital, mantenimiento y proyectos pedagógicos que aprovechen esa conectividad y la inteligencia artificial”. Además, sostuvo que las brechas territoriales requieren respuestas diferenciadas entre las escuelas urbanas y las rurales.

Ambos especialistas también se pronunciaron sobre los cambios planteados en el currículo. “El currículo no debería convertirse en un campo de disputa política o ideológica. Tiene que construirse sobre criterios pedagógicos, científicos y sobre las necesidades reales de nuestros estudiantes”, sostuvo Ocampo.

De Luise señaló que una reforma debería considerar evidencia científica, desarrollo de los estudiantes, realidad nacional, competencias digitales, diferencias culturales y habilidades socioemocionales. “Un currículo no debe diseñarse para satisfacer a un sector político. Debe diseñarse pensando en el estudiante y en el ciudadano que queremos formar”, expresó.

Sobre las evaluaciones, Ocampo sostuvo que sus resultados deben traducirse en decisiones concretas dentro de las escuelas. “Una evaluación por sí sola no mejora el aprendizaje. Siempre digo que evaluar es parecido a tomar la temperatura. Nos dice qué está ocurriendo, pero después necesitamos hacer algo con esa información”. De Luise consideró que deben estar acompañadas por formación continua, mentoría y apoyo pedagógico a docentes y directivos.

Ocampo agregó que el plan debería poner mayor énfasis en la recuperación de aprendizajes y el bienestar emocional de los estudiantes, además de la primera infancia, la educación rural, la inclusión y la neurodiversidad. De Luise, por su parte, incluyó entre los aspectos pendientes el fortalecimiento de directivos, la convivencia escolar y la continuidad de las políticas educativas.

Los retos más allá de la infraestructura

Para el experto en educación León Trahtemberg, la intención de incrementar la inversión en el sector y reducir la brecha de infraestructura es positiva. Sin embargo, consideró que las medidas anunciadas mantienen un enfoque que no aborda otros problemas que, a su juicio, limitan la capacidad de las escuelas para mejorar e innovar.

“La intención de invertir en educación y aliviar el déficit de infraestructura siempre es una buena noticia. La pregunta es si lo que están proponiendo permitirá dar el salto adelante en la educación de los alumnos. En ese sentido, me temo que están proponiendo más de lo mismo, con pobres resultados predecibles”, señaló a El Comercio.

Trahtemberg sostuvo que uno de los problemas se encuentra en las restricciones que enfrentan directores y docentes a partir de las disposiciones establecidas por el propio sector.

“El verdadero drama que frena el avance en la educación de los niños y adolescentes está ocurriendo en el maltrato a directores y profesores a los que ha sometido el Minedu con sus reglamentos, protocolos y el SiseVe, que los paraliza y ata las manos para adecuarse a cada contexto e innovar”, afirmó.

En ese sentido, planteó otorgar mayor autonomía a las instituciones educativas y facilitar la incorporación de especialistas en áreas en las que no existe suficiente disponibilidad de docentes titulados.

“El despegue de la educación peruana requiere darle a los colegios mayor autonomía y libertad para innovar y no camisas de fuerza que los frenan e impiden despegar. Asimismo, dar facilidades para que especialistas, por ejemplo, en inglés, artes, talleres o lenguas nativas, puedan aportar a los colegios en aquello para lo que no hay suficientes docentes titulados capaces de hacerlo al nivel requerido”, indicó.

“A más control como expresión de desconfianza a lo que son capaces de hacer los colegios, menor posibilidad de innovar y dar saltos adelante en función de sus propias realidades”, agregó.