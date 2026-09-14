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Durante la presentación, Chang detalló además medidas relacionadas con infraestructura educativa, conectividad, cambios en la currícula, evaluación de estudiantes y docentes y educación técnica.
Durante la presentación, Chang detalló además medidas relacionadas con infraestructura educativa, conectividad, cambios en la currícula, evaluación de estudiantes y docentes y educación técnica.
/ MARIO ZAPATA
Por Abby Ardiles

La mañana de este lunes, el ministro de Educación, José Antonio Chang, y la presidenta Keiko Fujimori, junto a otros altos funcionarios, llegaron a la Institución Educativa 1211 José María Arguedas, en Santa Anita, para presentar el Plan Nacional de Educación 2026-2031. La exposición abordó diversos aspectos de la educación pública, con especial énfasis en las medidas previstas ante la proximidad de los efectos del fenómeno El Niño.

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