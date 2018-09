Cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica más mortal en Latinoamérica 

Cada año el cáncer de pulmón produce unas 60 mil muertes en 12 países de América Latina, incluido el Perú, por lo que hoy es la enfermedad neoplásica más mortal del continente. Asimismo, genera uno de los mayores costos a los gobiernos nacionales: en conjunto, cerca de US$1.600 millones anuales.

Estas son las principales conclusiones del informe “Cáncer de pulmón en América Latina: es hora de dejar de mirar hacia otro lado”, elaborado por el semanario británico “The Economist” por encargo de la empresa farmacéutica Roche. En la investigación se evaluó a cada país –mediante un semáforo– sobre diferentes indicadores relacionados al diagnóstico y tratamiento de este mal.

—Indicadores en rojo—



De acuerdo con el informe, el Perú no registró un buen desempeño en ninguna de las ocho áreas analizadas. Por el contrario, obtuvo el peor puntaje (luz roja) en cuatro de ellas: acceso a la atención de salud, diagnóstico precoz, servicios no curativos y prevención no relacionada al tabaco.

Sobre el acceso, la publicación señaló que los pacientes peruanos “en general reciben atención” gracias al Plan Esperanza del Ministerio de Salud, pero esta es “limitada y con un acceso muy restringido a nuevos medicamentos”, los cuales no están cubiertos.

En cuanto a la prevención no relacionada al tabaco, se estimó que el 34% de los hogares en el Perú aún utiliza combustible sólido en interiores para cocinar, lo que causa el 13% de casos de cáncer pulmonar. Gilberto Lopes, de la Universidad de Miami, indicó que existe “una deficiente comunicación estatal” sobre este asunto, y que se requieren campañas de difusión masivas para evitar los contaminantes caseros.

Por el contrario, nuestro país obtuvo un mejor desempeño (luz ámbar) en el control del tabaco. En el 2005, el Gobierno ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el cual se comprometió a proponer una legislación que reduzca el consumo de cigarrillos. Esto se concretó en el 2006 con la promulgación de la Ley 28705 (Ley Antitabaco).

—Reto a futuro—



Según “The Economist”, en el Perú, el cáncer de pulmón representa un costo directo de US$15,5 millones anuales. Para el 2018, el sector Salud dispuso de un presupuesto inicial de S/5,7 millones para la atención de esta enfermedad (diagnóstico y tratamiento). La partida aumentó a S/19,8 millones hacia agosto.

De ese monto, S/4,1 millones fueron destinados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Su jefe institucional, Eduardo Payet, explicó que la entidad ofrece una atención integral de este mal (cirugía, quimioterapia, radioterapia) mediante el Plan Esperanza. “Lo único que no se cubre son los tratamientos biológicos”, agregó.

Payet precisó que la incidencia del cáncer de pulmón en el país aún es baja: 13 casos en hombres y 9 en mujeres por cada 100 mil habitantes (en Uruguay la cifra llega a 29). Sin embargo, esta podría aumentar en el corto plazo por factores como el progresivo envejecimiento de la población (al 2050, el 25% de peruanos será mayor de 60 años) y la creciente contaminación ambiental.