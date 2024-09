Este último dato fue publicado por la iniciativa Semáforo Oncológico -que reúne a diez asociaciones de pacientes oncológicos- como parte de los resultados de la encuesta ‘El Cáncer No Espera 2024′, realizada a 125 pacientes y sobrevivientes oncológicos. Las cifras también revelan que el 61 % de los encuestados nunca se había realizado alguna prueba de descarte oncológico antes de ser diagnosticados. El 30 % lo hizo un año antes de su diagnóstico y el 9 % lo realizó, como mínimo, dos años antes.

Ser paciente oncológico en el Perú no es lo mismo que serlo en otro país de América Latina. A diario deben enfrentarse al desabastecimiento de ciertos medicamentos que son parte de sus tratamientos, la falta de buen trato, demoras en sus citas médicas y más. El Comercio recibió denuncias sobre la situación de esta población vulnerable en el país e investigó sobre cuáles son los principales retos que deben enfrentar a diario mientras viven con una enfermedad que no eligieron.

Otro descubrimiento que mostró Semáforo Oncológico fue que, mientras el 55 % de los encuestados refirieron haber iniciado sus tratamientos durante los primeros dos meses, el 22 % esperó hasta cinco meses para hacerlo . Incluso, el 15 % de los participantes relataron haber esperado más de medio año para comenzar con los procedimientos médicos. Más aún, el 64 % de los entrevistados señaló haber experimentado retrasos o suspensiones de sus atenciones médicas oncológicas, la mayoría de los casos (55 %) por demoras en conseguir una cita. Un cuarto de los que vieron su proceso demorado, lo relacionaron a la falta de medicinas.

La encuesta arrojó, adicionalmente, que el 44 % de los encuestados pospone sus chequeos preventivos y tratamientos oncológicos por temas laborales o familiares. Así como las demoras y los pocos exámenes preventivos, el estudio reiteró lo caro que puede ser para un paciente afrontar esta enfermedad. El 38 % de la muestra sostuvo que paga más de 500 soles mensuales, mientras que el 26 % respondió gastar entre cien y trescientos soles cada mes.

Trasfondo

En entrevista con El Comercio, la vocera del Semáforo Oncológico y directora general de Lazo Rosado, Susana Wong, se refirió a los resultados del sondeo como “cifras totalmente alarmantes”. “Esta encuesta está poniendo en relevancia las necesidad que existen el país con respecto al acceso para la atención del cáncer”, sostuvo Wong, quien también resaltó que “esta alarma viene desde la etapa preventiva, pues hemos visto que un 80 % llegan con cáncer avanzado”. La vocera reiteró que para los pacientes oncológicos es de vital importancia que los tratamientos se den en momentos exactos. “Si un paciente oncológico se retrasa en su tratamiento, por cualquiera que sea el motivo, la enfermedad avanza”, concretó.

Wong dijo que a nivel mundial se ha generado una alerta para priorizar la etapa preventiva en el manejo de las enfermedades oncológicas, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El Perú se ha acogido a esta relevancia, pero en el país el primer nivel de atención no tienen toda la implementación necesaria para cumplir con las exigencias, ni un programa que esté trabajando al cien por ciento. De hecho, no se está trabajando en un plan nacional desde el sector salud”, criticó la entrevistada. “Mientras no haya un presupuesto para el plan no se van a tomar acciones reales. No estamos pensando a largo plazo, siempre estamos pensando en soluciones inmediatas”, sostuvo.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para este año se ha aprobado un presupuesto de 1,232 millones de soles para la prevención y el control del cáncer en el sector Salud. De estos, 595 millones son destinados al Minsa, 310 millones al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 322 millones al Seguro Integral de Salud (SIS) y poco menos de seis millones son dirigidos al Instituto Nacional de Salud (INS). A nivel regional, esta categoría presupuestal suma un presupuesto de 366 millones de soles.

Otra de las críticas elevadas por Wong es la fragmentación del sector salud, lo que -según explicó- no permite una estrategia integrada para la lucha contra el cáncer. Esto queda en evidencia en regiones, donde son los Gobiernos Regionales quienes manejan el presupuesto de Salud. Si bien cada departamento recibe una suma de dinero, esta luego es dividida entre las diversas entidades ejecutores. El Comercio pudo conocer, por ejemplo, que existen redes de salud regionales que manejan presupuestos menores a los cincuenta mil soles para la prevención y control del cáncer.

