El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá viajará a Rusia el próximo viernes 6 de noviembre para gestionar información sobre aproximadamente 450 ciudadanos peruanos que habrían sido reclutados mediante engaños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que buscará reunirse con autoridades rusas del más alto nivel para conocer la situación de los connacionales que fueron captados por organizaciones criminales transnacionales y terminaron involucrados en un conflicto armado que no les corresponde.

“ Estamos muy preocupados por los 450 peruanos que, con engaños de organizaciones criminales transnacionales, han sido reclutados con mentiras y han terminado peleando en una guerra que no les corresponde ”, declaró Espá a la prensa este domingo.

El viaje se realizará después de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en Madrid, España. El canciller acudirá en representación de la presidenta Keiko Fujimori, quien anunció que no asistirá a la cita internacional debido a la emergencia por el incremento de las lluvias en el norte del país.

Diez peruanos fallecidos en Rusia

Espá explicó que uno de los objetivos de su visita será obtener información precisa sobre los ciudadanos peruanos involucrados en el conflicto: quiénes se encuentran desaparecidos, cuáles han fallecido, quiénes continúan prestando servicios en las fuerzas armadas rusas y dónde están ubicados.

Asimismo, señaló que buscará gestionar la repatriación de los connacionales fallecidos. Según las cifras proporcionadas por el canciller, hasta el momento se ha conseguido el retorno de alrededor de 50 peruanos que viajaron a Rusia, mientras que otros 10 han sido identificados como fallecidos.

El ministro sostuvo que su desplazamiento busca demostrar el compromiso de la Cancillería con las familias que esperan conocer el paradero y la situación de sus seres queridos.

“Queremos demostrar, a través de este gesto de darnos el trabajo de ir hasta Rusia, que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preocupado y vamos a hacer todos los esfuerzos para conseguir toda esa información que los familiares requieren y demandan con mucha justicia”, manifestó.