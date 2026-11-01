El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Foto: Cancillería)
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá viajará a Rusia el próximo viernes 6 de noviembre para gestionar información sobre aproximadamente 450 ciudadanos peruanos que habrían sido reclutados mediante engaños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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