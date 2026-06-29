La Cancillería del Perú informó que luego de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, ha recibido reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Frente a esto, se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para determinar su ubicación.

Además, la entidad indicó que se ha concretado el regreso al país de dos compatriotas en situación de vulnerabilidad, habitantes de la zona de La Guaira.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando 14 toneladas de ayuda humanitaria. (Foto: Ministerio de Defensa)

En esa misma línea, se viene proporcionando albergue, víveres y otros artículos esenciales a aquellos connacionales que lo necesitan como resultado de las consecuencias de los sismos.

“Nuestra Sección de Intereses a cargo de los Asuntos Consulares, en Caracas, está permanentemente en contacto con nuestros connacionales en las zonas afectadas, y se ha puesto a disposición recibiendo y atendiendo los pedidos de apoyo de aquellas comunidades más vulnerables”, sostuvieron.

Cabe señalar que en trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Indeci, se envió más de catorce toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados, que se suman al apoyo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y voluntarios de ONG.

Rescatan a mujer enterrada en terremoto

El equipo USAR Perú, conformado por más de 40 bomberos voluntarios, logró rescatar con vida a una mujer de 60 años que estuvo atrapada durante casi tres días entre los escombros de un edificio derrumbado en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de seguir gestionando, mediante los mecanismos más viables y eficaces, el envío de nueva ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Nuestros connacionales pueden contactar a la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas al (00) 584142224598 o correo electrónico: info@consulperu-caracas.com.