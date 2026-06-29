Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Redacción EC

La Cancillería del Perú informó que luego de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, ha recibido reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Frente a esto, se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para determinar su ubicación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.