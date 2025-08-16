Cancillería repatria a los tres menores cuya madre se encuentra desaparecida en EE.UU.

Los tres hijos de Sheylla Gutiérrez Rosillo fueron repatriados este sábado a Perú, después de que su madre fuese reportada como desaparecida en Estados Unidos, el pasado 9 de agosto. El padre de los menores es investigado por la Policía Nacional como principal sospechoso, según informó la Cancillería.

El ministerio de Relaciones Exteriores informó que gestionó de forma “inmediata y discreta” la repatriación de los niños , hijos de Gutiérrez Rosillo, en estrecha coordinación con los consulados generales del Perú en Los Ángeles (EE.UU.) y en México.

Los menores llegaron este sábado al país suramericano en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México, donde fueron recibidos por funcionarios de la cancillería, agregó en una nota de prensa.

Sin embargo, como mostraron los medios de comunicación, los menores llegaron acompañados por su padre Josimar Cabrera, esposo de Gutiérrez y a quien la familia de la mujer señala como el principal responsable de su desaparición.

La Cancillería indicó que su intervención se desarrolló con prontitud y eficacia, dando prioridad a la protección de los niños y resguardando su bienestar en todo momento.

“La coordinación con las autoridades estadounidenses y mexicanas fue determinante para asegurar un retorno seguro y oportuno”, destacó la fuente oficial.

#NoticiasTorreTagle: La Cancillería, en estrecha coordinación con los Consulados del Perú en Los Ángeles y México, repatrió a los tres menores hijos de nuestra connacional Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo que llegaron hoy en vuelo comercial desde Ciudad de México, y fueron… pic.twitter.com/0SjuiBx1lC — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 16, 2025

Añadió que tomó contacto con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se tomen acciones en favor de la protección de los menores y reafirmó su compromiso de impulsar las investigaciones policiales en California para la localización de Gutiérrez.

Tras llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, aledaño a Lima, el esposo de la desaparecida fue conducido por la Policía Nacional a la sede de Medicina Legal en el Callao para dar inicio a las investigaciones.

Josimar Cabrera fue intervenido cuando arribó al aeropuerto Jorge Chávez.

Según familiares y amigos de la mujer desaparecida, la pareja vivía en Estados Unidos desde el 2023 y Gutiérrez se quejaba de los malos tratos de su compañero y de agresiones psicológicas a sus hijos, razón por la cual había decidido dejar a su cónyuge y denunciarlo.