El cuerpo de Christian Orestes Cabrejos Riera fue hallado muerto en Cerro Azul, Cañete, de seis disparos luego que familiares lo reportaron desaparecido, el pasado viernes 26 de mayo.

América Noticias señaló que la camioneta Cabrejos Riera, de placa BTL-246, que apareció días después en el kilómetro 20, en el distrito Nuevo Imperial, permitió encontrar a sus familiares, ya que este no tenía documentación alguna.

Su hermana señaló que el ahora fallecido se retiró desde su domicilio en Villa El Salvador rumbo a trabajar.

“No vive con nosotros. Mi cuñada llama, que estaba desaparecido y mi hermana preocupada me dice, mi hermano no llega. Luego, a las 7 de la noche ya se cortó la comunicación”, indicó al matinal.

Además, pide garantías por su vida y el resto de su familia, pues reciben constantes llamadas amenzándolos.

Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para hallar con el o los asesinos de Christian Orestes Cabrejos Rier, que se dedicaba a la albañilería y servicio de taxi.