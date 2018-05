Desde Roma, el monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, brindó su primer mensaje luego que el papa Francisco anunciara que lo nombrará cardenal el próximo 29 de junio.

En un video publicado en el Facebook de la Diócesis de Chosica, el nuevo cardenal peruano contó haberse sorprendido tras el anuncio realizado por el Sumo Pontífice tras el rezo mariano del Regina Coeli, en el Vaticano.

"Esto me desconcertó porque no sabía absolutamente nada y lo considero como un fruto del Espíritu Santo a través del papa Francisco y, en ese sentido, lo único que me exige a mí, es no un servicio más, si no el mayor servicio a la iglesia que Jesucristo nos ha mostrado", afirmó.

El monseñor Barreto también señaló que continuará ofreciendo su servicio a la Iglesia y buscará darle voz a la Amazonía.

"Estamos al servicio de la Iglesia, un mayor servicio a los pobres, un mayor servicio especialmente a la Amazonía que está pasando de un rincón ahí aislado de la humanidad y del mundo, a ser protagonistas con el sínodo amazónico que se realizará en octubre del 2019 aquí en Roma", agregó.

El monseñor Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, será uno de los nuevos cardenales que será nombrado por el papa Francisco el próximo 29 de junio. Así lo anunció el domingo el Sumo Pontífice.



“Me alegra anunciar que el 29 de junio tendrá lugar un consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales. Sus orígenes expresan la universalidad de la Iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra”, dijo el Santo Padre.