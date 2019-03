Carlos Morán: “Las Bambas no será un nuevo Bagua”

El ministro del Interior, Carlos Morán, descartó que el conflicto en corredor minero hacia Las Bambas se convierta en un nuevo ‘Bagua’ y reiteró que el gobierno seguirá apostando por el diálogo.

“Las Bambas no será un nuevo Bagua, el gobierno no tiene esa intención. Apelamos a que se imponga el sentido común y la sensatez, no queremos ensangrentar al país. Este es un gobierno respetuoso, que respeta a las instituciones y apuesta por el diálogo”, manifestó en ATV Noticias.

En junio del 2009 se produjo un enfrentamiento entre policías y comunidades indígenas en la ciudad de Bagua, región Amazonas, durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, que tuvo como resultado 33 muertos.

En ese sentido, aseguró que “la última opción” sería el uso legítimo de la fuerza, pero esta es “una posibilidad que está muy atrás”.

Explicó que la Policía Nacional viene desarrollando un trabajo de inteligencia para identificar y combatir a los comuneros utilizados por los hermanos Chávez Sotelo, que son los que generarían actos de violencia. Aseguró que el Gobierno persistirá en entablar un diálogo con los comuneros.

“Estos son comuneros usados por los Chávez Sotelo. Tenemos la energía y la fuerza para combatir a los que abaten a policías, a los que matan a inocentes, ahí estamos haciendo un trabajo de inteligencia. Eso hay que diferenciarlo, pero con los campesinos, el Gobierno agotará todas las posibilidades”, aseveró.

Asimismo, indicó que es una “posibilidad abierta” que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, viaje hacia el corredor minero.

“El premier tuvo una reunión con nosotros ayer, hemos diseñado una estrategia comunicacional y eventualmente esta posibilidad está abierta”, puntualizó.

