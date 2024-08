Boluarte celebró a la nueva universidad con el ministro de Educación, Morgan Quero, diversos congresistas y autoridades regionales, provinciales y locales de Puno en Palacio de Gobierno con una ceremonia. En tanto, los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani, Waldemar José Cerrón Rojas, y Guido Bellido Ugarte, viajaron hasta Puno para entregar la ley al alcalde provincial de Yunguyo, Fernando Coya.

Controversial carrera

Pasado un mes desde el anuncio del nuevo centro de estudios superiores, el Colegio Médico del Perú (CMP) indicó que la carrera de medicina alternativa pondría en peligro la salud y bienestar de los pacientes. El CMP aseveró que el artículo 6 de la Ley N° 23536, que establece las normas generales para regular el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, solo define 11 profesiones donde no existe la anteriormente mencionada. En esa línea, detallaron la creación de la carrera como inconstitucional.

📢🛑El Colegio Médico del Perú rechaza la creación de la carrera profesional de Medicina Alternativa de la recientemente constituida Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo (Ley N° 32090), al considerarla inconstitucional. pic.twitter.com/GY3hsCnsFI — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) August 16, 2024

Detrás de la norma recientemente aprobada estarían los congresistas de Perú Libre: Flavio Cruz Mamani y Waldemar Cerrón. También los parlamentarios de la bancada de Perú Bicentenario: José María Balcázar Zelada, expresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, y Guido Bellido. Asimismo, el parlamentario no agrupado, Wilson Quispe Mamani.

Congresistas que aportaron para la creación de la universidad.

La doctora Claudia Matos, vocera del Comité de Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria del Colegio Médico del Perú, informó a El Comercio que la medicina tradicional peruana sí es practicada a nivel nacional dentro de comunidades nativas como primera respuesta. No obstante, resaltó que la medicina alternativa no es lo mismo que la tradicional . Esta última, según la experta, responde a un conjunto de saberes, acciones y prácticas de una comunidad en específico que han sido empleadas de manera ancestral y forman parte de su día a día.

“Solamente funciona en esa comunidad [la medicina tradicional] e incluso forma parte de su cultura [...] La medicina alternativa en realidad es otra cosa. Esta busca, como dice la palabra, ser la alternativa y reemplazar la atención de la medicina convencional. Es cierto que existen algunos elementos de la medicina alternativa que pueden provenir de la tradicional, pero finalmente mezcla todo: herramientas de la tradicional y modernas, las cuales no tienen evidencia científica”, explicó la experta.

Matos agregó que cuando los médicos investigan un método de medicina tradicional y prueban que sí es eficiente, se puede aplicar con seguridad en la terapia convencional que se brinda a la población. Precisó que no existe la necesidad de crear una facultad de medicina alternativa, pero que se podría crear un curso dentro de la carrera médica normal donde se vean esos tipos de medicina: tradicional, complementaria y la integrativa.

“Acá no estamos cuestionando el funcionamiento, sino el hecho de que todavía no lo hemos probado. No podemos asegurarle a la población que es eficiente y seguro”, dijo Matos. Enfatizó que el CMP no reconocerá la carrera.

El congresista Héctor Valer de la bancada de Somos Perú es uno de los parlamentarios a favor de la medicina alternativa. Generó un proyecto de ley que la planteaba como parte de la oferta académica de la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo, pero finalmente su PL fue desestimado, por lo que no participó directamente en la coautoría de la norma.

Si bien la carrera de medicina alternativa fue incluida en la norma que aprobó la creación de la universidad, no se sabe con exactitud en qué momento se decidió incluirla. Este Diario revisó los proyectos de ley que se utilizaron para la formulación de la autógrafa y no encontró ningún detalle sobre la carrera. En comunicación con el expresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar, este no dio detalles sobre por qué se incluyó la carrera.

Plazos

Ronald Palomino, director general de la Dirección General Educación Superior Universitaria (Digesu) del Ministerio de Educación (Minedu), expresó a El Comercio que las universidades recién creadas deben seguir un largo proceso. “Una vez que se crea la ley, se tiene que constituir una comisión organizadora que precisamente está a cargo de la dirección que dirijo. Ella desarrollará la implementación de la universidad. Cuando la casa de estudios tenga todos sus documentos de gestión, la infraestructura, entre otras cosas bien ejecutadas, solicitará a Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que le otorgue la licencia y la autorización para que funcione como universidad. Eso tomará aproximadamente siete años”, dijo.

Palomino explicó que la universidad podría ofrecer todas las carreras mencionadas en la ley, como también no. “Actualmente, para que una universidad en funciones cree una nueva carrera ya no se necesita la autorización de Sunedu, sino su supervisión. Este organismo certifica que la profesión cuente con todos los requisitos necesarios como para brindar un servicio de calidad. Si es que quieren implementar la carrera de medicina alternativa, deberán presentar la currícula”.

Asimismo, precisó que el CMP se habría contradicho en su comunicado alegando que para que se cree una carrera médica solo puede ser establecida por ley y, la más reciente oferta académica ha sido reconocida dentro de una aprobada por el actual gobierno, por lo que no sería inconstitucional. “En el futuro se cuestionará si la medicina alternativa puede ser considerada como una carrera y no como una especialidad. Eso lo determinará Sunedu [...] La carrera no va poder incorporarse al CMP “, concluyó.

Por su parte, Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), declaró que desde su organización respaldan la posición del Colegio Médico del Perú. “Cada vez el Congreso nos sorprende más y lamentablemente con el aval del Poder Ejecutivo y el Minedu, eso es algo que nunca se había visto”, dijo. Sobre la carrera de medicina alternativa indicó que al ser creada por ley, la universidad estará obligada a implementarla. Resaltó que es crítico que el Minedu no haya observado la norma.

“Como por ley se han recortado funciones a la Sunedu, una vez que la universidad se licencie, tendrá la libertad para crear programas”, explicó. El especialista opinó que es inviable que se implemente la carrera, ya sea por una acción de inconstitucionalidad que pueda plantear el CMP o porque los mismos centros de estudios demorarán hasta siete años en iniciar funciones.