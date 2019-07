Caso Arlette Contreras: ¿qué sigue en el proceso contra Adriano Pozo?

El Juzgado Penal Permanente de la Corte de Lima Norte dictó el lunes 11 años de pena privativa contra Adriano Pozo Arias por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Arlette Contreras. La abogada de la parte agraviada, Cynthia Silva, dijo que esperan que el Ministerio Público interponga una apelación al fallo de los magistrados, pues la condena no se condice con lo que se había solicitado.

Tanto Contreras como Silva cuestionan que este juzgado, integrado por los magistrados Alcides Ramírez Cubas (presidente), Graciela Fernández López y Edgardo Asenjo Tamay, haya absuelto a Adriano Pozo de la acusación de tentativa de violación sexual en agravio de Contreras. Además, que se le haya impuesto solo 11 de los 19 años solicitados por la fiscalía por la comisión de ambos delitos - 15 por tentativa de feminicidio y 4 por tentativa de violación sexual-, y se determinara el pago de S/20 mil como reparación civil, cuando el pedido del Ministerio Público había sido S/500 mil.

Arlette Contreras fue arrastrada por Adriano Pozo en el ingreso de un hotel de Ayacucho. (Foto: Juan Ponce/El Comercio) El Comercio

-¿Qué sigue en el proceso contra Adriano Pozo?-



Cynthia Silva, abogada de Arlette Contreras, explicó que lo que se debe asegurar a partir de este momento es la ejecución de la sentencia, así como la apelación de la fiscalía. "El Ministerio Público no puede renunciar a esa imputación que ha probado plenamente. Tienen que apelar y eso se verá en segunda instancia. No pueden mandar por esa mala valoración nuevamente un juicio, ya sería demasiado. Estamos en una situación insostenible, inadmisible, escandalosa. Un cuarto juicio no tiene nombre", dijo en diálogo con El Comercio.

Fuentes de Migraciones informaron que Adriano Pozo no registra ninguna salida del país por algún puesto de control migratorio. Sin embargo, anoche se emitió la alerta a nivel nacional en todos los centros de control.

-¿Cuándo se presentará la apelación?-



El próximo 18 de julio, el Juzgado presentará el sustento completo y ordenado de lo que adelantaron en la lectura del fallo contra Adriano Pozo. Ese día, a las 3 p.m. en la sala 2 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se realizará la lectura de la sentencia y se presentarán las apelaciones.

"Nosotras, por nuestra parte, apelaremos la reparación civil, pues se está invisibilizando el daño permanente que Adriano Pozo, el día de los hechos, ha causado en Arlette Contreras y que ella está sufriendo hasta hoy y no es cubierto ni una mínima parte con esos 20 mil soles que han establecido", dijo la abogada Silva.

Asimismo, explicó que la apelación de la fiscalía es clave para que ellas puedan ingresar también los argumentos que tienen. "Nosotras lo que podemos hacer, y hemos venido haciendo, es contribuir la posición de la fiscalía, pero si no apelan nos atan de manos respecto de violación sexual y la pena de tentativa de feminicidio. Tiene que apelar la fiscalía para que nosotras podamos también ingresar argumentos con los que contamos. La fiscalía ha sido contundente en su acusación", explicó.

Los encargados de interponer esta apelación son el 3er despacho de la 1era Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a cargo de la fiscal Vanessa García Samaniego. Una vez presentada, esto pasará a una fiscalía superior.

La agresión de Adriano Pozo contra Arlette Contreras fue grabada por las cámaras de seguridad de un hotel de Ayacucho. (Captura: Panorama)

-Reacciones a la audiencia-



Respecto a lo sustentado por la Sala sobre la ausencia de Arlette Contreras en una audiencia para ofrecer su testimonio sobre lo ocurrido, su abogada Silva explicó que ella ejerció su derecho a la no revictimización.

"La agraviadas en este tipo de delitos tienen derecho a la declaración única. Arlette ha declarado más de cuatro veces, tanto a nivel preliminar como en anteriores juicios orales. Se cuenta con abundantes declaraciones de Arlette que han podido perfectamente ser utilizadas. No es que ella no haya querido ir a declarar, es porque no está en condiciones. Su diagnóstico psicológico lo deja en claridad. Ella es la más interesada en conseguir justicia, pero no se le puede someter de una manera cruel", explicó.

"Ella acababa de escapar de la muerte y era una situación de shock. Lo que dice el colegiado es que ella, como abogada, ha debido saber en qué términos tenía que declarar. Eso es algo inexigible para ninguna mujer independientemente de su profesión", agregó.

