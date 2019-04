Caso Arlette Contreras: se realiza nuevo juicio oral contra su agresor, Adriano Pozo

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte inició este martes el nuevo juicio oral contra Adriano Pozo Arias, el agresor de Arlette Contreras. Él es acusado de los delitos de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa. El colegiado es conformado por los jueces Mónica Requena Carbajal, Graciela Fernández López y Alcides Cuba.

Esta es la primera audiencia que se realiza desde que en diciembre del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró nula la sentencia que absolvió a Pozo Arias en febrero 2018. Pozo Arias fue grabado el 12 de julio del 2015 arrastrando de los cabellos a Contreras en la recepción del hotel Las Terrazas de Huamanga, en Ayacucho.

"Es una burla y algo cruel que se me siga revictimizando. Con tanto esfuerzo y a pesar de tanto tiempo, ellos solo han visto como una solución enviarme nuevamente a juicio y eso no es correcto. No se puede normalizar la repetición de juicios para la mujeres víctimas de violencia", dijo Contreras a El Comercio.

"Nunca lo han sancionado por lo que fue acusado (tentativa de feminicidio y violación sexual). Ni en la primera ni segunda sentencia lo sancionaron por eso", reclamó Contreras.

-Medidas de protección-



Arlette Contreras dijo que pese a estar desarrollándose en este momento la audiencia, ella no puede estar presente debido a que la medida de protección otorgada le ordena a Pozo Arias mantenerse a unos 300 metros de distancia de ella.

"Nosotros habíamos pedido que se apliquen (las medidas de protección) a la integridad respecto de mi seguridad, pero no. Ordenan que la persona se abstenga, por ejemplo, a 300 metros de distancia de mí. ¿Cómo puedo estar en la audiencia si tengo que estar a 300 metros de distancia? No tiene sentido, me impiden poder participar", dijo a este Diario.

Finalmente, cuestionó que no se haya resuelto la situación jurídica de Pozo Arias.

"Nuestra posición es firme. Para esta audiencia, mi abogada habló con la fiscalía sobre esta situación. Le dijo que lo correcto era que se resuelva respecto a la situación jurídica de Adriano Pozo. A él le correspondería estar en prisión preventiva", declaró Contreras. "Se lleva a cabo la audiencia, pero yo tengo que estar encerrada", finalizó.

-Transferencia del caso-



La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso el 7 de setiembre del 2018 transferir la competencia del caso de Ayacucho a Lima del proceso seguido contra Adriano Pozo Arias.



