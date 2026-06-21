Una investigación fiscal sobre el paradero de más de 150 niños haitianos que ingresaron a Chile bajo programas de reunificación familiar viene cobrando relevancia en los últimos días y ha puesto la atención sobre Perú. Recientes informes periodísticos revelan que Lima habría sido un punto importante de tránsito para algunos de los vuelos que actualmente son investigados por presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Haití hacia territorio chileno.

Hasta la fecha, se conoce que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por el presunto delito de tráfico de menores, vinculada al ingreso y salida de vuelos chárter provenientes de Haití que arribaron al país entre enero y octubre de 2025.

Lima habría sido un punto importante de tránsito para algunos de los vuelos que actualmente son investigados por presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Haití / ANTONIO MELGAREJO

Según información oficial del Sermig, la denuncia incluye seis documentos con antecedentes destinados a contribuir al esclarecimiento de los hechos. La acción judicial surge tras fiscalizaciones realizadas de manera conjunta por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

Las primeras diligencias permitieron detectar que al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron y salieron del país en reiteradas ocasiones actuando como supuestos responsables de grupos de niños, niñas y adolescentes haitianos de entre 2 y 18 años. Sin embargo, las indagaciones apuntan a que estos adultos no mantenían ningún vínculo familiar o cercano con los menores que acompañaban.

Asimismo, la investigación preliminar estableció que estas personas no contaban con las autorizaciones legales exigidas por el artículo 28 de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería para el traslado e ingreso de niños, niñas y adolescentes.

“Esta situación podría representar una grave vulneración de los derechos de los menores involucrados y afectar directamente el principio del interés superior del niño”, señaló el Servicio Nacional de Migraciones.

Escala en Lima y el cambio de avión

Uno de los antecedentes más sensibles de la investigación corresponde a un vuelo chárter procedente de Haití que debía aterrizar en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile a las 02:30 horas del 15 de octubre de 2025. Según denunció entonces el diputado Rubén Oyarzo, la aeronave transportaba cerca de 150 pasajeros, de los cuales 124 eran niños haitianos.

Sin embargo, el vuelo registró un retraso de aproximadamente 12 horas y finalmente arribó cerca de las 11:00 de la mañana con poco más de 60 menores de edad, es decir, menos de la mitad de los niños que inicialmente figuraban en la operación. La diferencia en el número de pasajeros encendió las alertas y dio origen a una serie de consultas ante la Policía de Investigaciones (PDI) y otros organismos fiscalizadores.

De acuerdo con los antecedentes recopilados posteriormente, durante el trayecto la aeronave realizó una escala en Lima, específicamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las sospechas apuntan a que durante esa permanencia en territorio peruano se habría producido un cambio de avión antes de continuar el viaje hacia Chile, una situación que actualmente forma parte de las diligencias para reconstruir la ruta seguida por los pasajeros.

Lima habría sido un punto importante de tránsito para algunos de los vuelos que actualmente son investigados por presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Haití

La investigación busca establecer qué ocurrió durante la escala en la capital peruana, cómo se efectuó el eventual cambio de aeronave y cuál fue el destino de los pasajeros que no llegaron a Santiago en el vuelo que finalmente aterrizó en Chile.

La Fiscalía chilena a no descartar la eventual comisión del delito de trata de personas. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió en entrevista con el medio chileno Radio Duna que los antecedentes recopilados muestran patrones que resultan especialmente preocupantes, como el ingreso masivo de menores bajo la figura de reunificación familiar, la falta de registros confiables y la presencia de adultos que aparecían como responsables de decenas de niños. “Estamos hablando de un grupo muy organizado”, señaló el persecutor, quien además sostuvo que la cifra inicial de más de 200 menores afectados podría incluso aumentar conforme avancen las investigaciones.

Pese a que la investigación chilena ha identificado a Lima como una escala relevante dentro de una de las rutas aéreas bajo sospecha, hasta el momento las autoridades peruanas no se han pronunciado públicamente sobre el caso. Tampoco se conoce la apertura de alguna investigación en Perú relacionada con el tránsito de los vuelos chárter que transportaron a menores haitianos durante 2025.