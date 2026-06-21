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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una investigación fiscal sobre el paradero de más de 150 niños haitianos que ingresaron a Chile bajo programas de reunificación familiar viene cobrando relevancia en los últimos días y ha puesto la atención sobre Perú. Recientes informes periodísticos revelan que Lima habría sido un punto importante de tránsito para algunos de los vuelos que actualmente son investigados por presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Haití hacia territorio chileno.

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