José Cayetano Chávez

Cártel de laboratorios: ¿Por qué el proceso contra las farmacéuticas puede extenderse por 10 años?
Hace una semana, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi sancionó con una multa total equivalente a más de S/ 539 millones de soles a 13 empresas que coordinaron sus propuestas y abstenciones para ganar las licitaciones de compras de medicamentos por catorce años. Esta fue la sanción en primera instancia administrativa de un proceso que será largo. Ahora el Ministerio de Salud (Minsa) también exige una indemnización y sanciones penales contra el ‘cártel de laboratorios’.

