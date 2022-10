Vanessa Ramos, hermana de Kevin Ramos Alcamire, adolescente de 14 años que habría caído al río Colca, en la provincia de Caylloma (Arequipa), el pasado 25 de enero, denuncia que viene recibiendo amenazas de muerte desde el 15 de octubre.

“Desde el día sábado recibí una llamada mediante un familiar. Primero llamaron a un familiar diciendo que tenían información sobre el caso de mi hermano, entonces le dije que le diera mi número. Le pregunte cómo se llama y que información tenía sobre mi hermano. Y me indicó que está vivo y qué es lo que yo podría hacer por mi hermano. Me dice que es de Estados Unidos, que sabe toda la información de mi persona, la dirección donde vivo, cuántos hijos tengo”, detalló a RPP Noticias.

“Si yo le he dado mi número es pensando que tenía información de mi hermano. No pensaba que me iba a amenazar de muerte. Es donde me dice que, si no le voy a hacer caso que va a eliminarme a mí, a mis hijos, a mi mamá y mis hermanos”, añadió.

Familia de adolescente desaparecido en el Colca denuncia amenazas de muerte

Ante las amenazas de muerte hacia ella y su familia, Vanessa Ramos pide el apoyo de las autoridades. “Si estoy haciendo esta denuncia es porque temo por la vida de mis seres queridos. No puedo hacer mis actividades normalmente. Estoy recontra asustada”.

En un audio que compartió el citado medio, se puede escuchar la gravedad de las amenazas contra la agraviada y su familia. “Necesito que me des una respuesta. De si encontré una solución alternativa o terminar el problema de raíz. Así que o me das tu respuesta ahorita o sino lo tomo como que no me vas a hacer caso, que no te interesa, y yo procedo con mi misión”.

“Durante la conversación se ha hecho varias veces la amenaza. Si yo he proporcionado mi número ha sido para saber lo del caso de mi hermano. Estoy asustada. Si yo he salido a los medios de comunicación es para pedir apoyo para encontrar a mi hermano, no he pedido nada más. Ahora, con el dolor que hemos pasado como familia viene una persona a amenazarnos. Es por eso que hago la denuncia públicamente”, puntualizó la hermana de Kevin Ramos.