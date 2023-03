En el marco del Día Internacional de la Mujer y en un contexto donde se niega el derecho a la memoria histórica, las mujeres mantinas continúan exigiendo celeridad en el proceso, así como un juicio transparente y sin revictimización contra los 13 exmilitares acusados de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Son 4 años los que se cumplen, este 13 de marzo, de haber comenzado el segundo juicio oral sin que los acusados hayan recibido sentencia condenatoria.

El abogado del caso, Víctor Álvarez, nos cuenta que en la etapa actual de lectura y debate de piezas, “se analizan y discuten los documentos que ya se encuentran en el expediente para demostrar o no la comisión del delito. Al término, las partes harán los alegatos orales y con ello quedaría esperar la sentencia, la cual no debería tardar más de tres semanas. Si bien es cierto se trata de un proceso complejo, por la naturaleza del delito investigado y el número de víctimas, esperamos pronto encontrar justicia. No habría otra forma de que el daño causado con estos crímenes contra las mujeres mantinas pueda ser resarcido mínimamente”, concluye Álvarez.

Los testimonios de las mujeres de esta localidad ubicada en la región Huancavelica, quienes denunciaron abusos físicos, psicológicos y sexuales cuando eran adolescentes, han sido minimizados y deslegitimizados por muchos años. Se les ha negado el derecho a la verdad y a memoria histórica para que estos lamentables hechos no vuelvan a repetirse. Sin embargo, la discriminación y estigmatización a las mujeres campesinas e indígenas al presentar un reclamo o demanda sigue vigente.

Las agresiones que ejercen contra este sector han cobrado latencia y reabierto heridas a partir del estallido social y política que vive el Perú desde hace 3 meses. En este escenario nuevamente son las mujeres quienes más expuestas están a sufrir violencia sexual. “Desde Demus reafirmamos nuestro compromiso por una vida libre de violencia, por ello, exigimos al Estado determinar una sentencia justa y pronta que reivindique y contribuya a la sanación de las mujeres mantinas sobrevivientes de violencia sexual”, indica Cynthia Silva, directora de Demus.

Frente a estos tratos que afectan a las mujeres y mujeres mantinas, Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ha lanzado la segunda temporada de su podcast #CasoManta, a fin de seguir generando espacios de exhortación, información, visibilización de historias de acompañamiento y testimonios de valientes voces.