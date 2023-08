El Poder Judicial determinó que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Loreto sea la encargará de definir el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal provincial contra Lucas Pezo Amaringo, sindicado como agresor sexual de una menor de 11 años, a la que llamaremos ‘Mila’, que está embarazada producto del abuso.

Asimismo, se ha programado para este miércoles 16 de agosto, al mediodía, la audiencia de apelación a la resolución que declaró infundado este pedido.

En el marco del principio de doble instancia, se definió que los jueces superiores de la especialidad penal que evaluarán el referido pedido son: Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas (presidente), Manuel Humberto Guillermo Felipe y Bethy Vilma Palomino Pedraza.

Sobre el particular, el juez Bernuel Espíritu Portocarrero que, en primera instancia, rechazó el pedido de prisión preventiva contra Pezo Amaringo, sostuvo que la investigación sobre el caso a cargo de la fiscal María Vegas Pérez presenta graves deficiencias.

Agrega que los elementos presentados por la Fiscalía no justifican de manera contundente la vinculación del imputado y el peritaje médico practicado a la menor (3 de julio) no da cuenta de un acto vejatorio reciente sino antiguo, lo cual no vincula con certeza al padrastro con dicho hecho.

A esto se suma la versión de la menor agraviada, quien, según refiere el magistrado, en la carpeta indagatoria hace referencia de una violación anterior, producida por otra persona.

Otro punto observado a la Fiscalía fue la presentación de la ficha de valoración de riesgo de la víctima, la cual está vacía en todos los ítems, excepto en una marcación que indica riesgo severo.