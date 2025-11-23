Ante el inicio de la temporada de lluvias, el especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), José Luis Epiquién, explicó cuáles serán las regiones más afectadas por las precipitaciones previstas para los próximos meses.

Según indicó en diálogo con RPP, los mayores impactos se registrarán en la selva norte y la sierra sur, donde las lluvias presentarán mayor frecuencia e intensidad entre noviembre y enero. “En la zona del Cusco, en Puno, en Arequipa, en la parte de la Sierra, va a haber incidencia de lluvias. De la misma forma también en la zona norte, en la selva norte de Amazonas, la selva de Cajamarca y de Loreto”, detalló.

Cusco, Puno, Arequipa y selva norte serán los más afectados por lluvias, según Cenepred. (Foto: Andina)

Aunque estas precipitaciones forman parte del comportamiento “habitual” de la estación, Epiquién señaló que algunos puntos de Piura y Tumbes experimentarán un ligero incremento de lluvias, catalogadas como “lluvias ligeras”, por lo que se requiere mayor preparación ante posibles emergencias. Un panorama similar se espera en zonas específicas de la sierra sur durante 2026.

En conjunto, dijo, tanto el norte como el sur del país registrarán condiciones dentro de lo normal durante el verano, aunque con episodios puntuales de mayor acumulación de agua. La temporada lluviosa inició en diciembre y se prolongará hasta marzo, intensificándose especialmente en febrero.

Cenepred identifica a las regiones con mayor riesgo entre noviembre y marzo. (Foto: Andina)

El especialista advirtió que, durante este periodo, es probable la ocurrencia de huaicos, deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas de ladera y en las partes bajas de los ríos. Ante ello, instó a la población a mantenerse informada mediante los pronósticos del Senamhi y las alertas de las autoridades.

Entre sus recomendaciones destacan: “Estar pendientes de la información, organizarse a nivel comunitario, colocar barreras de protección cuando sea necesario y recordar que esta temporada es normal en nuestro país, pero requiere atención constante”. Finalmente, exhortó a las autoridades a acelerar las acciones de prevención desde diciembre, antes del pico más intenso de lluvias previsto para febrero y marzo.