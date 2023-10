A un mes para el inicio de la temporada de lluvias en el país y con una alta probabilidad de soportar un Niño Costero fuerte o moderado, el Centro de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), entidad encargada de la enorme tarea de prevención de desastres en un país multipeligro como el Perú, trabaja contra el tiempo para que autoridades de los tres niveles de gestión no vuelva a decir que los eventos naturales los tomó desprevenidos.

— ¿Cuánta población está en riesgo por lluvias ?

En mayo detectamos 2′200.000 en riesgo muy alto, para agosto actualizamos a más de 2′667.000. El último escenario de riesgo publicado este mes cubre una mayor población: más de 3′110.000 personas en riesgo muy alto a huaicos e inundaciones. Estos escenarios los hacemos en base a la información que nos proporcionan las instituciones técnicas y lo sumamos a la vulnerabilidad social y económica de la población, que obtenemos del censo de INEI.

*El último Escenario por riesgo de lluvias para el verano 2024 (enero - marzo) ha identificado un total de 1′496.596 personas, 372.342 viviendas, 2.316 establecimientos de salud y 3.644 instituciones educativas con probabilidad de riesgo muy alto por inundaciones . Asimismo, se estima 1′614.363 personas, 472.292 viviendas, así como 1.454 establecimientos de salud y 10.305 instituciones educativas, con probabilidad de muy alto riesgo por movimientos en masa (huaicos, deslizamientos, caídas y otros).

Estimación de riesgo por huaicos.

Estimación de riesgo por inundaciones.

— ¿El censo del 2017 no está desactualizado?

Por eso estamos haciendo una encuesta que se desarrolla en 15 regiones hasta el 16 de diciembre. La vulnerabilidad ha aumentado porque hay que tomar en cuenta la afectación en la economía por el covid. Además, hay aproximadamente un millón de migrantes que por su condición socioeconómica viven en zonas vulnerables. Todo eso ha hecho crecer la vulnerabilidad.

— En abril, luego del desastre por el Yaku, en El Comercio advertimos que apenas el 1% de autoridades descargó los informes que Cenepred envió en el 2022 ¿Cambió este año?

Las cifras no son muy alentadoras. Ha mejorado un poco, pero no en la medida que quisiéramos. Este año, a octubre, hemos enviado 121.000 correos alertando de lluvias y 31.832 por bajas temperaturas. De los cuales, correos leídos tenemos 11.342 en el caso de lluvias y 4.000 por bajas temperaturas. Es casi el 10%. Es bajo, sí, pero hay que analizar todo. Alcaldes de distritos más alejados no tienen Internet ni energía eléctrica. Hay que ser conscientes de eso. Lo segundo es que no hay personal dedicado a gestión de riesgo porque los presupuestos son exiguos. Varios factores influyen en estos resultados pobres.

— ¿Cómo asegurar que, quienes pueden, sí los lean?

Contamos con la asistencia de la Contraloría que nos está ayudando a que las autoridades cumplan con su papel. Nosotros no tenemos capacidad sancionadora. Lo que sí vamos a tener desde el próximo año es representantes en todas las regiones, ahora estamos en seis. Con ello también queremos que Cenepred tenga una opinión vinculante en todos los proyectos de inversión pública y desarrollo urbano. No es posible que una municipalidad construya en cauces de las quebradas, esos proyectos tienen que pasar antes por nuestras oficinas.

El desborde del río Motupe, en marzo, dejó miles de damnificados en Lambayeque. Solo en esta región, Cenepred estima que hay 49 mil personas en riesgo a inundaciones / julio reaño





— Cuando intervienen varios responsables en la gestión de riesgo de desastres, al final la población siente que ninguno se hace cargo

Los ríos y quebradas tienen memoria. Si un huaico ha pasado por una zona, tarde o temprano va a volver a pasar. Hay franjas marginales de los ríos que están habitadas. ¿De quién es responsabilidad? No del gobierno nacional, la responsabilidad es de los gobiernos locales o regionales. Existe el principio de subsidiariedad, la autoridad que está más cerca de la población tiene la responsabilidad de esa población. Desde Cenepred o Indeci no podemos ser responsable de lo que pasa en un distrito. Falta reforzar eso para que las autoridades locales sean conscientes del rol que tienen.

— El problema es que, como sucedió a inicio de año, algunas autoridades culpan a gestiones anteriores.

Fue un factor que infuyó, es cierto. También que por la inactividad total del covid todos los ríos estaban colmados. Pero también hay una mala costumbre de las autoridades locales de esperar que el gobierno nacional les haga el trabajo

— ¿Estamos preparados para las lluvias y El Niño?

Nunca va a ser suficiente, pero es mejor hacer algo a no hacer nada. El esfuerzo el gobierno lo tengo que destacar. En junio se declaró el estado de emergencia y desde entonces se empezó a trabajar con todos los sectores. Defensa ha adquirido máquinas de ingeniería y ha reparado las que tenía, Vivienda, Desarrollo Agrario, Reconstrucción con cambios, también. Los gobiernos regionales tienen mayor presupuesto. Las obras que se están haciendo van a paliar y mitigar el daño. El sector Defensa tiene 450 cargadores frontales y volquetes distribuidos en todo el país, se han puesto operativos helicópteros y hay 40 aeronaves listas para intervenir cuando se requiera. Vivienda está comprando maquinarias para limpieza y descolmatacion. ANA ha identificado 531 puntos críticos y se les ha designado 400 millones de soles.

La población también tiene un rol en la prevención, recuerda Miguel Yamasaki, jefe del Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). / Alessandro Currarino

— Nos queda poco tiempo

En algunos lugares ya está lloviendo. Los sistemas de alcantarillado y drenaje son obras de mediano plazo. Pretender hacer ahora obras de mayor infraestructura va a ser imposible. El gobierno ha respondido en la medida del tiempo que nos quedaba. Esperamos que la afectación sea menor de lo que pasó con Yaku, cuando todas las autoridades era nuevas. Los alcaldes de las zonas que sufrieron más daños ya aprendieron a manejar los riesgos y son ellos los que han pedido más presupuesto.

— La falta de lluvias en el sur es otro problema

El Niño del Pacífico central va a tener incidencia en la falta de lluvias en el sur. La última actualización de mapa de riesgo por deficit hídrico tiene cifras alarmantes: 8 millones de personas expuesta a riesgo de déficit hídrico si El Niño se acentúa. Toda la zona sur va a estar seca y toda la parte norte con lluvias. Es muy preocupante.

— ¿Qué nos queda por hacer en un mes?

Continuar trabajando en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitan. La Autoridad Nacional del Agua y la Autoridad para la Reconstrucción con Camcios están trabajando, los gobiernos regionales también están comenzando. La población tiene que cambiar el chip y pensar en la prevención y no solo en reacción. El Niño ha vivido con nosotros desde siempre, hay cronistas que aseguran que parte de las culturas preincas fueron destruidas por El Niño. La poblacion debe exigir a sus alcaldes que cumplan su papel.

— A eso hay que sumarle el cambio climático

Lo que está sucediendo es que el cambio climático ha exacerbado el niño en cuestión de intensidad y tiempo de recurrencia.

Además… Encuesta de Cenepred El 16 de octubre, Cenepred inició una encuesta para recabar información sobre la situación de la población y sus viviendas de las zonas de muy alto y alto riesgo. Actividad durará hasta diciembre. Son 185 encuestadores que visitarán viviendas en Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Lima, Ica, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Amazonas y San Martín.