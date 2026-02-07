Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cenepred advierte grave exposición a desastres por lluvias en todo el país. (Foto: Andina)
Cenepred advierte grave exposición a desastres por lluvias en todo el país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Más de tres millones de personas se encuentran expuestas a un riesgo muy alto por movimientos en masa e inundaciones a nivel nacional, como consecuencia de las lluvias previstas para el periodo febrero–abril de 2026, advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cenepred: más de 3 millones de personas en riesgo muy alto por lluvias entre febrero y abril
Perú

Cenepred: más de 3 millones de personas en riesgo muy alto por lluvias entre febrero y abril

Último temblor en Perú hoy, 7 de febrero: Lugar exacto, magnitud y sismos reportados vía IGP
Perú

Último temblor en Perú hoy, 7 de febrero: Lugar exacto, magnitud y sismos reportados vía IGP

Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad
Viajes

Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales
Historias

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales