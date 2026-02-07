Cenepred: más de 3 millones de personas en riesgo muy alto por lluvias entre febrero y abril

Más de tres millones de personas se encuentran expuestas a un riesgo muy alto por movimientos en masa e inundaciones a nivel nacional, como consecuencia de las lluvias previstas para el periodo febrero–abril de 2026, advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Según el Escenario de riesgo por lluvias para el periodo febrero–abril 2026, el incremento de las precipitaciones en diversas zonas del país eleva la probabilidad de deslizamientos, huaicos y otros tipos de movimientos en masa. En ese contexto, se han identificado 30 602 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto.

Este escenario compromete a 1 millón 673 594 personas, así como a 791 705 viviendas, 1 785 establecimientos de salud y 16 768 locales educativos. Además, se estima que 2 911 393 hectáreas de superficie agrícola podrían verse afectadas por estos fenómenos a escala nacional.

Cenepred alerta alto riesgo de huaicos e inundaciones por lluvias en 2026. (Foto: Andina)

Los departamentos con mayor población expuesta a un riesgo muy alto por movimientos en masa son Áncash, con 233 656 personas; Huánuco, con 195 426; Arequipa, con 154 963; Huancavelica, con 148 615; y Amazonas, con 146 774, lo que evidencia la necesidad de priorizar acciones de reducción del riesgo en estas regiones.

En cuanto al riesgo por inundaciones, el Cenepred estimó que 3 298 centros poblados estarían expuestos a un nivel muy alto durante el mismo periodo. Este escenario podría afectar a 1 millón 399 797 personas, 460 091 viviendas, 946 establecimientos de salud, 5 950 locales educativos y 515 087 hectáreas de superficie agrícola.

Las regiones con mayor exposición deberán priorizar acciones preventivas para reducir el impacto de deslizamientos e inundaciones. (Foto: Andina)

Las regiones con mayor población expuesta a inundaciones son Piura, con 368 199 personas; Ica, con 330 835; Áncash, con 184 062; Loreto, con 116 028; y San Martín, con 93 683 personas.

El Cenepred indicó que estos estudios constituyen una herramienta fundamental para que las autoridades regionales y locales prioricen intervenciones y adopten acciones de gestión prospectiva, correctiva y reactiva, orientadas a reducir el riesgo de desastres y proteger la integridad de la población y sus medios de vida. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a informarse y participar activamente en la adopción de medidas preventivas en coordinación con las autoridades competentes.

