En el cheque que sostenía el Presidente se podían leer las frases “Más peruanos sin cáncer” y “Cáncer no es sinónimo de muerte”. El anuncio de esta gran cantidad de dinero generó ilusión entre los asistentes, quiénes entendieron que ya se contaba con el monto para ejecutarlo este año.

Fue una fiesta liderada por el mandatario en medio de arengas, gritos de felicidad y abrazos interminables que daba a los asistentes. Lo que hubo detrás de esta convocatoria es otra historia.

Al año, más de 69 mil personas son diagnosticadas con cáncer en el Perú, según el Ministerio de Salud (Minsa). Además de enfrentar a la enfermedad, tienen que lidiar con la falta de presupuesto, medicamentos y ejecución de las normas que deberían velar por su correcto tratamiento y calidad de vida.

Hace dos días la congresista de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, denunció públicamente que los S/ 4.000 millones anunciados por Castillo no tendrían sustento, esto tras una verificación que realizó con el Ministerio de Economía. Según el documento enviado por el ministro de dicho sector, Kurt Burneo, la Ley Nacional del Cáncer tiene un costo total de implementación que llega a los S/ 5.398,7 millones de soles, pero en un lapso de 10 años.

Documentos enviados a la congresista.

El documento detalla en sus conclusiones que el Programa Presupuestal 0024. de Prevención y Control del Cáncer para el año 2022, cuenta con un PIM de S/ 779,7 millones, de los cuales se tiene un avance de ejecución del 58,1%, es decir, S/ 453,1 millones. Mientras que, para el año 2023, en el Proyecto de Ley N° 2907/2022-PE, se contempla recursos por la suma de S/ 1.048,3 millones.

La historia de la entrega

Según la presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa, de los más de cien menores presentes, sólo 30 eran realmente pacientes oncológicos y los demás correspondían a otras patologías. Con esa precisión no sólo no habrían sido sinceros con la realidad del dinero, sino también con la representación de esta población vulnerable.

El ministro de salud, Jorge Antonio López Peña sosteniendo el cheque con el presidente Pedro Castillo y el conductor de televisión Andrés Hurtado. Foto: Presidencia del Perú / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

“Nosotros asistimos inicialmente al programa del señor Hurtado porque necesitábamos apoyo con la aplicación del reglamento de la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño y del Adolescente, la 31041, y también con la donación de plaquetas para los niños. Pasaron dos meses de eso y nos llamó de nuevo la producción porque tenían una sorpresa. Se lo comuniqué a los papás de los 104 niños que conforman la asociación y sólo 35 de ellos podían movilizarse por su estado de salud. Volvimos a salir en televisión, mencioné de nuevo lo de la reglamentación”, comentó Lumbre.

Resaltó que durante esa segunda visita recibieron una llamada del presidente y todos los padres de familia se emocionaron porque llevaban meses de lucha buscando ser escuchados por el Estado. Después de ello fueron invitados a Palacio de Gobierno.

“Estábamos afuera sentados mientras presentaban su espectáculo. Luego el presidente hizo su anuncio de esa gran cantidad de dinero mencionando que serviría para diversas mejoras pero en ningún momento nosotros pensamos que lo anunciado no tenía sustento económico real. Pararon los días y nada. Hasta la fecha no tenemos noticias, mucho menos del subsidio oncológico que establece la Ley de Cáncer Infantil”, declaró.

La realidad de las leyes oncológicas

En comunicación con El Comercio, la vocera del colectivo Ley de Cáncer Infantil, Karina Pujar, declaró que llevaban un tiempo en diálogo con representantes del Consejo de Ministros para lograr la implementación del subsidio oncológico, el derecho de licencia con goce de haber por parientes con cáncer y la creación de albergues para los pacientes. Resaltó que en el último decreto supremo Nº 189-2022-EF, que se publicó a favor de la atención oncológica, no menciona ninguna de las peticiones a pesar que están en la ley N°31041.

“Ningún artículo de la ley ha sido ejecutado. Ya estamos a dos años de la aprobación y la reglamentación de la norma y no tenemos pronunciamiento de ningún artículo”, resaltó.

Comentó que el Decreto Supremo Nº 189-2022-EF, publicado el 19 de agosto de este año, ha habilitado 122 millones de soles desde el Ministerio de Economía para financiar el fortalecimiento de la atención integral del cáncer a nivel nacional pero no contempla sus pedidos urgentes. Subrayó que inicialmente tenían conocimiento que estaba agregado el subsidio oncológico en el artículo nueve pero el ministro de dicho sector les indicó que tenían que retirar ello porque no contaban con presupuesto ni el marco legal correcto.

“Solamente se necesitaban S/ 8.000 millones para poder ayudar económicamente a los padres con niños oncológicos y lo han retirado del decreto supremo. Aprobaron los S/ 122 millones que han otorgado, eso es una mínima parte de lo que ofreció el Presidente en mayo. No, no va a alcanzar y no se va a poder obtener todo lo que se necesita para los pacientes”, concluyó.

Por su parte, la directora de Lazo Rosado Perú, Susana Wong declaró que a través de la plataforma “Semáforo oncológico”, han identificado que más del 50% de las disposiciones complementarias de la Ley Nacional de Cáncer, Ley Nº 31336, han vencido.

Resaltó que esto les afecta directamente como pacientes oncológicos, puesto que hay desabastecimiento de medicamentos, centralización y falta de personal especializado. Además, resaltó que a pesar de existir el marco legal, no se cuenta con normativas correctas para poder ejecutar la Ley Nacional de Cáncer.

“Se está trabajando definitivamente la participación de la sociedad civil. Estamos haciendo que esto continúe y que sea beneficioso para todos los pacientes en la plataforma de Semáforo Oncológico. Hemos colocado toda la historia de la Ley Nacional de Cáncer y ahí va estar la información”, comentó.

Anuncio apresurado

El director de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, el Dr. Víctor Palacios, declaró para El Comercio que la comunicación debió ser mejor manejada para evitar confusiones. “A mí como oncólogo me duele que se exponga así a los pacientes. Cuando salió la noticia yo estaba trabajando, haciendo un análisis de la cómo hacer la programación multianual. Esto me sorprendió cuando lo vi en televisión”, dijo.

Resaltó que esos más de S/ 4.000 millones anunciados formarían parte de los S/ 5.398,7 millones que tienen un horizonte de tiempo de 10 años de ejecución multianual. Sin embargo, reconoció que el monto del dinero es bajo para el real presupuesto que se requiere en materia oncológica.

En tanto, sobre las disposiciones complementarias vencidas, comentó que ya cuentan con el avance de cinco de las dieciséis que son en total y que pronto estarán para conocimiento público. Detalló que el artículo nueve del borrador del último decreto supremo publicado a favor del presupuesto para los pacientes oncológicos tuvo que ser retirado por falta de presupuesto y base legal.

“La Ley de Cáncer Infantil tiene problemas desde su inicio porque muchos proyectos legislativos se mezclaron, alteraron la redacción y se olvidaron de ver bien quién era el beneficiario final”, subrayó.

Resaltó que el artículo 6 del Subsidio Oncológico de la Ley N° 31041 está mal planteado puesto que no se ha detallado en la norma qué otras modificaciones legales se deben realizar para que se implemente correctamente.

En esa misma línea, adelantó que ha planteado un proyecto de ley para su corrección y posterior ejecución. Agregó que el proyecto legislativo se encuentra en la Comisión de Coordinación Viceministerial para su revisión. Concluyó que están realizando esfuerzos porque no se cuenta con mucho presupuesto.

“Mientras que ese artículo no sea modificado definiendo bien quién será el beneficiado con el subsidio y cada cuánto lo recibirá, entonces vamos a estar en un momento critico”, dijo.

Más del 50% de las disposiciones complementarias de la Ley Nacional de Cáncer han vencido

A través del portal Semáforo Oncológico, diez asociaciones de pacientes con cáncer que buscan velar por la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, destacaron que más de la mitad de las dieciséis disposiciones complementarias del reglamento de la ley han vencido.

Primera: El Ministerio de Salud debió elaborar el documento técnico sobre el acceso y la cobertura oncológica integral que orienta a los usuarios, al personal de salud y a la población general sobre la Ley. El plazo para esto venció el 28 de junio del 2022.

El Ministerio de Salud debió elaborar el documento técnico sobre el acceso y la cobertura oncológica integral que orienta a los usuarios, al personal de salud y a la población general sobre la Ley. Segunda: Según el texto publicado en el diario “El Peruano”, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) debía proponerle al Minsa los documentos normativos para la gestión de la Red Nacional Oncológica en un plazo máximo de 70 días calendario, que se comenzaron a contabilizar desde la vigencia del reglamento. Tiempo límite que no se ha cumplido, dejando sin respuesta a los pacientes que serían beneficiados con la ley. El plazo para esto venció el 29 de mayo del 2022.

Según el texto publicado en el diario “El Peruano”, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) debía proponerle al Minsa los documentos normativos para la gestión de la Red Nacional Oncológica en un plazo máximo de 70 días calendario, que se comenzaron a contabilizar desde la vigencia del reglamento. Tiempo límite que no se ha cumplido, dejando sin respuesta a los pacientes que serían beneficiados con la ley. Tercera: El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas debía elaborar un plan de implementación de la Red Oncológica, la cual promueve la atención de calidad y descentralizada a nivel nacional para pacientes con cáncer. El plazo para esto venció el 28 de julio del 2022.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas debía elaborar un plan de implementación de la Red Oncológica, la cual promueve la atención de calidad y descentralizada a nivel nacional para pacientes con cáncer. Sexta: DIGEMID, ente encargado de que los peruanos tengan acceso a medicamentos de calidad debió actualizar el documento para la organización y funcionamiento de los comités farmacoterapéuticos y la Norma Técnica de Salud para que los pacientes puedan utilizar medicamentos nuevos, que aún no están considerados dentro de la lista actual coberturada por el estado. El plazo para esto venció el 28 de junio del 2022.

DIGEMID, ente encargado de que los peruanos tengan acceso a medicamentos de calidad debió actualizar el documento para la organización y funcionamiento de los comités farmacoterapéuticos y la Norma Técnica de Salud para que los pacientes puedan utilizar medicamentos nuevos, que aún no están considerados dentro de la lista actual coberturada por el estado. Séptima: El Instituto Nacional de Salud (INS) en coordinación con la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), tenía un plazo máximo de 30 días para elaborar y aprobar las normativas necesarias para realizar las evaluaciones de tecnología sanitaria (ETS) multicriterio, para que todos sus miembros estandarice sus procesos. El plazo para esto venció el 29 de abril del 2022 .

El Instituto Nacional de Salud (INS) en coordinación con la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), tenía un plazo máximo de 30 días para elaborar y aprobar las normativas necesarias para realizar las evaluaciones de tecnología sanitaria (ETS) multicriterio, para que todos sus miembros estandarice sus procesos. . Octava: El Minsa debió elaborar y aprobar los documentos normativos que establecen el umbral de alto costo para el tratamiento de enfermedades oncológicas. El plazo para esto venció el 29 de abril del 2022.

El Minsa debió elaborar y aprobar los documentos normativos que establecen el umbral de alto costo para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Undécima: El Ministerio de Salud debió elaborar documentos que permitan monitorear el desempeño de los profesionales de salud, para la prevención y control de cáncer. El plazo para esto venció el 28 de julio del 2022

El Ministerio de Salud debió elaborar documentos que permitan monitorear el desempeño de los profesionales de salud, para la prevención y control de cáncer. Décima: El Instituto Nacional de Salud debió elaborar los documentos necesarios para la solicitud, autorización, constitución, apertura, funcionamiento, monitoreo y supervisión y cierre de los Bancos de Tumores que conformen la Red Nacional de Banco de Tumores. El plazo para esto venció el 28 de julio del 2022.

El Instituto Nacional de Salud debió elaborar los documentos necesarios para la solicitud, autorización, constitución, apertura, funcionamiento, monitoreo y supervisión y cierre de los Bancos de Tumores que conformen la Red Nacional de Banco de Tumores. Décima tercera: Las Instituciones que administran los fondos de seguros de salud debieron realizar las adaptaciones correspondientes en los sistemas informáticos, según lo que indica el catálogo de procedimientos médicos y sanitarios para la prevención y control del cáncer. El plazo para esto venció el 28 de junio del 2022.

Próximas a vencer

Novena : El Ministerio de Salud (Minsa) debe elaborar y aprobar las guías de práctica clínica para estandarizar el tratamiento de todos los tipos de cáncer en todos los hospitales del país. Esto permitirá que cualquier paciente tenga acceso a una atención oncológica adecuada en cualquier parte del país. El plazo vence el 26 de setiembre del 2022

: El Ministerio de Salud (Minsa) debe elaborar y aprobar las guías de práctica clínica para estandarizar el tratamiento de todos los tipos de cáncer en todos los hospitales del país. Esto permitirá que cualquier paciente tenga acceso a una atención oncológica adecuada en cualquier parte del país. Duodécima: El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) debe elaborar un plan para la creación de nuevos Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP) y fortalecer los tres ya existentes (Lima Metropolitana, Trujillo y Arequipa). Los registros de cáncer son herramientas fundamentales en el control de esta enfermedad, ya que recogen, almacenan, analizan e interpretan datos de casos nuevos de cáncer dentro de una población específica por un periodo de tiempo determinado. El plazo vence el 26 de setiembre del 2022

Acciones inmediatas

Sin respuestas oficiales del Presidente ante el escándalo en el que está involucrado, la congresista Norma Yarrow envió un oficio a la defensora del pueblo, Eliana Revollar Añaños, para que el órgano que dirige pueda remitir un informe sobre qué acciones se tomarán para garantizar el derecho a la salud para los pacientes oncológicos infantiles y adolescentes. Asimismo, pidió que se realice un pronunciamiento indicando que las autoridades elegidas por elección popular eviten la demagogia, y se abstengan de anunciar promesas sin sustento técnico, que generan expectativas en la población.