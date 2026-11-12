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Resumen

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Robert Prevost en el comedor San José, el mismo que aún lidera Gaby. Ella recordó que en la foto el entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo estaba sirviendo la comida para los comensales del lugar.
Robert Prevost en el comedor San José, el mismo que aún lidera Gaby. Ella recordó que en la foto el entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo estaba sirviendo la comida para los comensales del lugar.
Por Abby Ardiles

La espera ha concluido. El papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, correspondiente al vuelo AR1096, luego de su recorrido por Uruguay y Argentina, donde sostuvo diversos encuentros con la población. Desde horas de la madrugada, cientos de fieles se congregaron en las principales calles de Lima por donde estaba previsto su desplazamiento, con la expectativa de conseguir un lugar desde el cual pudieran saludarlo.

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