La espera ha concluido. El papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, correspondiente al vuelo AR1096, luego de su recorrido por Uruguay y Argentina, donde sostuvo diversos encuentros con la población. Desde horas de la madrugada, cientos de fieles se congregaron en las principales calles de Lima por donde estaba previsto su desplazamiento, con la expectativa de conseguir un lugar desde el cual pudieran saludarlo.

La emoción por su llegada también se trasladó al norte del país. En Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo durante ocho años y mantiene un estrecho vínculo con la población, los preparativos se intensificaron ante su próxima visita. El Comercio recorrió las inmediaciones del Parque Principal y la Catedral de Santa María, donde vecinos, comerciantes y autoridades ultiman los detalles para recibir al sumo pontífice.

La Plaza Principal de Chiclayo ultima sus preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre de 2026. (Imágenes de Abby Ardiles / EC)

Su llegada está prevista para el viernes 13 de noviembre, donde presidirá una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, una de las principales actividades de su visita al norte del país. Durante la jornada, sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia católica y de la comunidad universitaria. Al día siguiente, encabezará la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, antes de trasladarse a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará otra misa.

En los alrededores del Parque Principal de Chiclayo y frente a la catedral se han acondicionado diversos espacios para congregar a los fieles que esperan participar en las actividades programadas por la visita papal. El movimiento en el centro de la ciudad está acompañado de un importante despliegue de seguridad. Hasta cuatro cuadras antes de ingresar al perímetro de la plaza, las vías permanecen cerradas al tránsito, mientras efectivos de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas resguardan los accesos.

Personal de la Policía Nacional del Perú y del Ejercito del Perú resguardan las calles de Chiclayo. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Restaurantes, negocios y emprendimientos de la zona se han sumado a los preparativos con decoraciones alusivas a León XIV en sus fachadas, puertas y ventanas. Las muestras de bienvenida se extienden por los alrededores de la plaza, donde comerciantes y vecinos esperan el retorno de quien durante ocho años estuvo al frente de la Diócesis de Chiclayo.

Los recuerdos del entonces obispo de Chiclayo

En las inmediaciones de la catedral, algunos fieles esperan su turno para ingresar al templo y acercarse a las imágenes religiosas que acompañarán las celebraciones. Entre ellos se encuentra María Jiménez, una enfermera chiclayana que recuerda haber asistido a las misas presididas por Prevost cuando todavía era obispo de la diócesis.

Su jornada laboral podría impedirle participar en todas las actividades previstas para los próximos días. Sin embargo, espera que sus horarios le permitan asistir a la coronación de la Virgen Inmaculada, programada para el sábado 14 de noviembre.

“Soy enfermera, entonces no me permite a veces porque justo tengo que hacer guardia. Pero después de la guardia quisiera venir acá a la coronación de la Virgen, saliendo de mi trabajo. Ojalá que pueda”, comentó a El Comercio.

Para María, el retorno de Prevost representa una oportunidad para reencontrarse con una figura religiosa que formó parte de las celebraciones habituales de la ciudad. “Él con su presencia ya nos trae paz, que es lo más importante para nuestro pueblo chiclayano y del Perú y del mundo”, expresó.

Fieles se congregan en los exteriores de la Catedral de Santa María. Foto: Alonso Chero/El Comercio

A pocos metros de la catedral, en el comedor San José, Gaby Rufasto Villar conserva recuerdos de los años en que el actual pontífice realizaba sus actividades pastorales en Chiclayo. Ella llegó a apoyar en este servicio después de la pandemia, cuando el comedor funcionaba en la cuadra seis de la calle Colón, mientras se ejecutaban trabajos en el complejo parroquial donde actualmente atienden a personas de escasos recursos.

En dos oportunidades, el entonces monseñor Robert Prevost visitó el establecimiento y bendijo los alimentos que se preparaban para los comensales. Una de aquellas visitas permanece especialmente presente en la memoria de Gaby, por un plato tradicional de la gastronomía norteña.

“Cuando una de las feligresas nos obsequió un pato y pudimos realizar un arroz con pato para todos los comensales aquí, los que no cuentan con muchos recursos económicos, o sea, las personas vulnerables, y llegó y preguntó qué estábamos preparando y le dijimos, ‘Pues arroz con pato’. Y dijo, ‘Oh, qué rico van a comer’”, recordó.

Robert Prevost en el comedor San José, el mismo que aún lidera Gaby. Ella recordó que en la foto el entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo estaba sirviendo la comida para los comensales del lugar.

Los encuentros no se limitaron a las visitas al comedor. Gaby recuerda haber compartido algunas celebraciones de aniversario con el entonces obispo, de quien conserva detalles tan cotidianos como su gusto por los dulces. Al preguntarle si lo considera un chiclayano más, respondió sin dudarlo. “De hecho que sí. Muy cercano, sí. Bien sencillo”.

Actualmente, el comedor San José funciona de lunes a viernes y ofrece platos de comida a S/2. Su sostenimiento depende de las donaciones que recibe la parroquia. Gaby participa en la preparación de los alimentos y, cuando le corresponde realizar las compras, inicia su jornada desde temprano en el mercado, antes de incorporarse a las labores de cocina, que se desarrollan entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Fue precisamente en este lugar donde recibió la noticia de la elección de Prevost como papa, el 8 de mayo de 2025. Se encontraba preparando los alimentos cuando se anunció que el antiguo obispo de Chiclayo se convertiría en el sucesor de Francisco.

Ahora, ante su retorno al Perú como León XIV, espera que mantenga presente a las personas que atraviesan dificultades económicas y que dependen de iniciativas solidarias como la que funciona junto a la catedral.

“Que siempre nos sostenga con sus oraciones para que llegue siempre la ayuda a los más necesitados”, expresó Gaby, quien destacó la importancia de las donaciones que permiten entregar alimentos y bolsas de víveres a las familias.

Actividades culturales y preparativos para recibir a los visitantes

Desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo se ha organizado una serie de actividades culturales para acompañar la visita papal y recibir a los turistas que llegarán durante los próximos días. La programación incluye exposiciones artísticas y espacios de acceso gratuito en el Palacio Municipal.

David Cárdenas, gerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, explicó a El Comercio que el recinto alberga una exposición vinculada al pontífice, además de una muestra de artes plásticas inaugurada la semana pasada, con obras relacionadas con la religión y la figura papal.

Según detalló, estas actividades forman parte de una programación desarrollada conjuntamente por la Diócesis de Chiclayo, el Gobierno Regional de Lambayeque y la municipalidad, con el propósito de acompañar las celebraciones por la visita de León XIV.

“Hemos venido trabajando para que los turistas que vengan a visitar estos días de celebración y también de bienvenida al Papa León XIV tengan una buena acogida”, señaló.

El funcionario precisó que las actividades organizadas por la municipalidad son gratuitas. Asimismo, indicó que la exposición instalada en el Palacio Municipal podrá visitarse hasta las 9:00 p. m. durante los días de la visita papal y permanecerá abierta hasta el domingo 15 de noviembre.

Mientras continúan los preparativos y las restricciones de tránsito en el centro de Chiclayo, la ciudad se alista para dos jornadas que reunirán celebraciones religiosas, actividades culturales y el retorno de una figura que todavía permanece en la memoria de sus habitantes.

Para quienes lo conocieron como monseñor Robert Prevost, su llegada no solo representa la visita del máximo representante de la Iglesia católica. Será la oportunidad de volver a encontrarse con quien, durante años, celebró misas en su catedral, recorrió sus parroquias y compartió momentos cotidianos con la comunidad chiclayana.

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