Milagros Quiroz, abogada de la familia de la niña de 3 años de edad ultrajada por un sujeto al interior del centro educativo ubicado en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote (Áncash), pidió a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia del Santa que separe a la titular del citado centro mientras duren las investigaciones.

La letrada, en diálogo con América Noticias, acusó a Luz Ríos Mimbela, directora del centro educativo N° 1546, de dificultar la indagación realizada por las autoridades a cargo del caso de abuso sexual a la menor de edad.

“No permitamos que personas como la directora sigan trabajando en la institución educativa. Acabamos de verla aquí, trabajando. Pedimos que la UGEL del Santa que se pronuncie que se le haga un proceso disciplinaria a la directora y sea separada mientras dure la investigación”, dijo.

Al ser consultada sobre si la directora del colegio actuó acertadamente una vez denunciado el abuso sexual en agravio de la menor, dijo: “No informó oportunamente a las autoridades. Ella lo primero que hace es comunicarse con el vigilante Carlos Capurro, indicándole que lo habían denunciado por violación . Cuando mi patrocinada no le había indicado eso a la directora sino solicitándole información de este sujeto, su nombre y dirección. Luego, ella dice que se comunica luego con la UGEL, pero desde el primer momento la directora ha obstaculizado la investigación a nivel policial y fiscal”, remarcó Quiroz.

Como es público, todo ocurrió en la Institución Educativa N° 1546 y el hecho fue comunicado por la propia víctima, a quien se le practicó un examen médico legal que confirmó la agresión sexual.

El sujeto acusado de este ultraje fue identificado como Klever Vladimir Herrera Salinas y ya se encuentra detenido por la Policía Nacional. Carlos Capurro Valle es un vigilante que no ha cumplido con acudir a los interrogatorios. Por ello, la defensa legal de la niña señala que necesita que cumpla con la citada diligencia en el marco de la investigación.

“Bueno el señor Carlos Capurro no sabemos por qué no se presentó, no sabemos . Lo único que ha manifestado la directora es que él ha comunicado que se va a presentar con su abogada. Hay algo sospechoso ahí que no haya estado y continúe huido. Nosotros no podemos adelantarnos a los hechos, pero solamente queremos que él se presente y dé su manifestación correspondiente y que nos diga el motivo porque se ausentó y por qué la directora eliminó las conversaciones que tenía con él. Eso queremos que se esclarezca”, añadió la abogada Quiroz.

Audiencia de prisión preventiva

La abogada Milagros Quiroz informó que se espera que este viernes 6 de mayo se realice la audiencia de prisión preventiva contra Klever Vladimir Herrera Salinas. Afirmó que la menor ya identificó al agresor y narró a las autoridades que los hechos ocurrieron dentro del colegio.

“El juez ya debe estar notificándonos para la audiencia del día de mañana. Con los elementos que ha presentado el Ministerio Público estamos convencidos que el juez va a aceptar la prisión preventiva para este sujeto”, mencionó.

“El 1 de mayo se hizo la constatación policial aquí en el centro educativo, donde la niña narró dónde ocurrieron los hechos. La niña dio los detalles y también sindicó a este sujeto como el ‘loquito’, nos referimos a Klever”, agregó.

Esta semana, en diálogo con Radio Santo Domingo, el director de la UGEL Santa, Miguel Arista Cueva, señaló que no se ha actuado diligentemente en este caso y se necesita una rápida intervención administrativa. En ese sentido, dijo que se iniciará un proceso administrativo disciplinario en contra de la directora Luz Ríos Mimbela.

“La directora debió identificar inmediatamente a los sospechosos para que se pueda esclarecer los hechos con prontitud”, expresó el director de la UGEL del Santa.