Choquehuanca sobre caso Arlette: "Creo que algo anda mal en el Poder Judicial"

La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, rechazó el fallo del Poder Judicial de Ayacucho, que absolvió a Adriano Pozo Arias de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual en agravio de su ex pareja Arlette Contreras.

Choquehuanca precisó que cuando ocurre casos como este le hace pensar que "algo anda mal" en el Poder Judicial.

"Cuando el Poder Judicial comete un acto de injusticia como este, cuando le niega el acceso a la justicia a una ciudadana, cuando ellos se niegan a poder profundizar en el hecho mismo yo creo que algo anda mal", expresó.

Asimismo, sostuvo que espera que en una segunda instancia el fallo sea favorable para Contreras y agregó que los abogados del ministerio de la Mujer están revisando el fallo para poder realizar un aporte.

"Nosotros por no tener el caso no podemos voltearnos y decir que no es un caso que llevamos. Hay que verlo desde un punto de vista de precedente en los casos que seguimos y que sirven como ejemplo para aplicar penas duras y que no se repitan estos hechos", señaló la ministra de la Mujer.

Por último, garantizó el apoyo por parte del Estado para las mujeres que ven vulnerados sus derechos, así como el apoyo social y humano para quienes se atreven a denunciar a sus agresores.

