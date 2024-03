En resumen, una ciudad inteligente se traduce en redes inteligentes de transporte urbano, mejores instalaciones de suministro de agua y de alcantarillado, formas más eficientes de iluminar y calentar los edificios, una administración municipal más interactiva y receptiva, espacios públicos más seguros, etc.

Con el propósito de que las ciudades del país avancen hacia ese objetivo, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), con el apoyo de otras entidades, elaboró el denominado “Plan director para ciudades inteligentes para el desarrollo de un país sostenible”, el cual fue presentado ante la Secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que forma parte de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes que impulsa.

La Secretaría del Gobierno Digital de la PCM impulsa la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. (Foto: Alessandro Currarino)

El ingeniero Juan Francisco Madrid, presidente del capítulo de Ingeniería electrónica del CIP CDLIMA, brindó detalles a El Comercio sobre este plan, como las fases, los indicadores, ejes, metodología y fuentes de financiamiento.

“Estamos tomando un modelo de otros países y los adaptamos al Perú. Lo hemos presentado a la PCM y lo están tomando en cuenta para su estrategia nacional. Sin embargo, como colegio de ingenieros e Inacal nos interesa socializar esto y que la gente lo conozca”, indicó.

De qué trata y los ejes del plan

Madrid explicó que el plan director se enmarca en decretos de urgencia, reglamentos y leyes publicados sobre transformación digital y el sistema nacional de transformación digital. Es decir, se desarrolla dentro de una política de gobierno digital existente.

“El Plan Director se enmarca dentro de una Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes del Estado que todavía no la han promulgado. Desde el colegio de ingenieros hemos hecho un estudio de por qué en el Perú no hay una ciudad inteligente. La razón es que no hay un plan estratégico que permita su sostenibilidad en el tiempo”, dijo.

Existen cientos de distritos en el país, con realidades distintas. Se tiene que hacer un propio diagnóstico de la situación en cada uno de ellos por parte de las municipalidades con miras a aspirar ser una ciudad inteligente. (Foto: Peru Travel)

Madrid detalló que dicho plan se basa en 8 ejes estratégicos puntuales. El primero es el tema de la movilidad y transporte, el segundo es el bienestar inteligente (que está enmarcado dentro de lo que es la seguridad ciudadana y defensa civil), el tercero es el entorno inteligente (medio ambiente, entorno urbano), el cuarto es la calidad de vida y servicios, quinto es la educación y el talento digital (emprendedores, pymes, universidades, colegios), el sexto es la economía inteligente, séptimo es la energía sostenible (alternativas de tipo energético: gas, energía renovable, energía solar, celdas solares, energía eólica, etc.), y octavo es la tecnología inteligente (conectividad).

“Estos 8 ejes van a ser parte de 29 objetivos estratégicos y cada objetivo va a tener acciones estratégicas, 107 en total. En acciones estratégicas es donde se elabora ya los proyectos que las municipalidades los tienen que implementar. En conclusión, el Plan Director lo que hace es lo siguiente: dar una una receta a las municipalidades porque son ellas la que ejecutarán los Smart Cities”, señaló.

Detalles del proceso

Madrid, quien también es secretario técnico de ciudades y comunidades sostenibles del Inacal, precisó que el plan director toma en cuenta indicadores de medición para ciudades inteligentes como lo son las normas ISO. Cada una de estas, agregó, son parte de un ecosistema orientado a las 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a nivel mundial.

37101: Establece un sistema de gestión para comunidades comprometidas con el desarrollo de sus territorios enfocado en los seis propósitos de una comunidad sostenible.

37106: Orienta a comunidades a adoptar un modelo operativo de ciudad inteligente con tecnologías, datos y métodos eficaces para cambios rápidos y seguros

37120: Establece indicadores clave de desempeño para que las ciudades los usen en su trabajo de evaluación de impacto y realización de beneficios en los servicios urbanos y la calidad de vida.

37122: Complementa la ISO 37120, con indicadores adicionales relevantes para las ciudades inteligentes.

37123: Complementa la ISO 37120, con indicadores adicionales relevantes para ciudades resilientes.

“Esa es la base legal que tenemos en nuestro plan. ¿Y cómo se implementa esto? Lo van a implementar los municipalidades a través de la PCM, y a través de un proceso de cuatro partes específicas”, dijo.

La primera etapa consta de hacer un diagnóstico de la situación. Existen más de 1.800 distritos en el país, varias municipalidades, y en cada sitio las realidades son distintas. Se tiene que ver si existe un Plan de Desarrollo Urbano. Este diagnóstico lo realiza un equipo multidisciplinario con las áreas efectivas de la Municipalidad.

La segunda etapa es la formulación estratégica y operativa, con el propósito de poder hacer los ejes y los modelos de servicios que se necesitan. La tercera fase a desarrollar es la ejecución de la hoja de ruta a través de un modelo de gobierno digital, mientras que a última y cuarta fase tiene que ver con el seguimiento y la evaluación.

“Una vez que se hace todo el perfil de la hoja de ruta, la definición del modelo de servicio, se evalúa la fuente de financiamiento, que puede ser obras por impuestos, alianzas públicas privadas, cooperación internacional, los gobiernos, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Es muy importante que estos proyectos estén financiados“, sostuvo Madrid.

El ingeniero puntualizó que una vez iniciado el proceso hacia un modelo de ciudad inteligente se otorga una clasificación. El Plan Director contempla un total de 5 niveles de clasificación.