Clima en Perú EN VIVO: sigue aquí las últimas noticias
11:01
Consulta en esta nota cuál es el estado del clima en Lima y las diferentes regiones del país a consecuencia del impacto que genera el Fenómeno El Niño. Revisa las últimas actualizaciones del Senamhi en tiempo real.
Seguir temas
Consulta en esta nota cuál es el estado del clima en Lima y las diferentes regiones del país a consecuencia del impacto que genera el Fenómeno El Niño. Revisa las últimas actualizaciones del Senamhi en tiempo real.