Por Redacción EC

Clima en Perú EN VIVO: sigue aquí las últimas noticias

11:01

Consulta en esta nota cuál es el estado del clima en Lima y las diferentes regiones del país a consecuencia del impacto que genera el Fenómeno El Niño. Revisa las últimas actualizaciones del Senamhi en tiempo real.

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