Clima en Perú EN VIVO: sigue aquí las últimas noticias
Para la agencia Andina, Jorge Carranza, director de la Dirección Zonal 01 del Senamhi en Piura, la estación Miraflores, en la ciudad de Piura, registró una temperatura máxima de 34.2 °C, mientras que la estación San Miguel, en Catacaos, alcanzó los 36.0 °C. Estos valores superaron en 6.5 °C y 7.9 °C, respectivamente, los promedios normales para el mes.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Piura y Tumbes reportó, desde sus estaciones meteorológicas ubicadas en Piura y Tumbes, temperaturas récord de hasta 36 °C durante el mes de julio, asociadas al calentamiento del mar provocado por el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.
La intensidad de los vientos provocará el levantamiento de polvo y arena, lo que disminuirá la visibilidad horizontal en las vías costeras. Asimismo, Senamhi prevé la formación de cobertura nubosa, niebla y neblina durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, sumado a la presencia de lloviznas de ligera intensidad en periodos nocturnos.
Alerta por vientos de hasta 40 km/h en la costa: Senamhi pronostica fenómeno de 61 horas consecutivas
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja, tras advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h en diversos sectores del litoral peruano. El evento atmosférico tendrá una duración continua de 61 horas, desde las 10:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 23:59 horas del sábado 1 de agosto de 2026.
Callao inicia trabajos de prevención en el río Chillón ante el riesgo por el Fenómeno El Niño
Ante la llegada del Fenómeno El Niño, la Municipalidad de Ventanilla puso en marcha trabajos de prevención en el río Chillón, a la altura de la zona de Víctor Raúl, ubicada en el límite entre el Callao y Ventanilla. Las labores buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a las viviendas e infraestructura cercana.
Revisa en esta nota de El Comercio la situación actual del clima y los pronósticos del tiempo en las diferentes regiones del país, y cómo estas se han visto afectadas por el impacto del Fenómeno El Niño. Sigue aquí las últimas noticias.
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