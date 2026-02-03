COEN advierte alto riesgo de desbordes e inundaciones por aumento del caudal de ríos a nivel nacional

El número de regiones del país en alerta naranja por riesgo de huaicos superó al de alerta roja durante la última semana, de acuerdo con el monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Hasta el lunes 2 de febrero, las intensas lluvias registradas durante el fin de semana provocaron un incremento sostenido del riesgo en diversas provincias, ampliando la cobertura de la alerta moderada a nivel nacional.

Los reportes de los últimos siete días muestran que regiones como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno registraron entre tres y cuatro días en alerta roja. En contraste, Apurímac, Cusco, Ica, Loreto, San Martín y Ucayali presentaron hasta cinco reportes de alerta naranja, evidenciando que el riesgo moderado se ha extendido a más zonas y se consolidó como el nivel predominante.

COEN advierte expansión del riesgo moderado de huaicos en varias regiones. (Foto: Andina)

El comportamiento de los ríos refleja esta tendencia. En la provincia de Pisco, el río del mismo nombre alcanzó en la madrugada del lunes 2 de febrero un caudal de 272,3 metros cúbicos por segundo, ingresando al umbral rojo. Horas antes, había llegado a 335,38 m³/s, poniendo en riesgo a centros poblados como Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, Huaya Chica y Letrayoc, entre otros.

En Cañete, el río Cañete registró 180,33 m³/s, ubicándose en alerta naranja y generando riesgo de desborde en Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía. En tanto, en Cajamarca, el río Crisnejas pasó de alerta naranja a roja entre el 1 y 2 de febrero, con un caudal de 417,58 m³/s, afectando a Aguas Calientes, La Grama, Huayo y Santa Rosa.

Otros afluentes que mantienen vigilancia son el río Marañón, en Amazonas, con posible afectación al centro poblado de El Muyo, y el río Huallaga, en Huánuco, que permanece en alerta naranja y amenaza localidades como Tingo María, Jacintillo, Naranjillo y Las Palmas.

El análisis semanal del COEN indica que la alerta naranja alcanzó un máximo de 15 regiones al 3 de febrero, mientras que la alerta roja llegó a un pico de 14 regiones el 2 de febrero, lo que evidencia una expansión del riesgo moderado frente al crítico. Esta situación demanda monitoreo constante ante la posibilidad de huaicos e inundaciones localizadas.

Alertas naranjas predominan por lluvias intensas y crecida de ríos en el país. (Foto: Andina)

Sobre este escenario, la exministra de Vivienda Hania Pérez Cuellar señaló que la magnitud de los desastres se ve agravada por la ocupación de zonas de riesgo y la falta de una cultura de prevención. Remarcó que los recursos públicos suelen destinarse a la respuesta posterior y no a acciones preventivas sostenidas en el tiempo.

Por su parte, el jefe del Indeci, Luis Enrique Arroyo Sánchez, indicó que los pronósticos apuntan a un Fenómeno El Niño débil o muy débil, con una corriente cálida que podría extenderse hasta octubre. Ante ello, subrayó la necesidad de continuar con las obras de prevención en ríos y quebradas para reducir el impacto de la temporada de lluvias.

Para este martes, el COEN prevé que Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali se mantengan en alerta naranja, mientras que Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura continúen en alerta roja. Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales y extremar precauciones en zonas vulnerables.

