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COEN alerta cierre masivo de puertos por fuerte oleaje en Perú. Foto: Andina
COEN alerta cierre masivo de puertos por fuerte oleaje en Perú. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que 48 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad. Según el reporte oficial, el fenómeno viene afectando diferentes zonas del país y ha obligado a restringir operaciones marítimas en diversos terminales portuarios y caletas pesqueras.

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