El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que 48 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad. Según el reporte oficial, el fenómeno viene afectando diferentes zonas del país y ha obligado a restringir operaciones marítimas en diversos terminales portuarios y caletas pesqueras.

El organismo detalló que actualmente 15 puertos permanecen cerrados en el litoral norte, mientras que 12 están clausurados en el litoral central y otros 21 en el litoral sur del país.

De acuerdo con información de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos continuarían hasta el próximo 11 de mayo.

Oleaje de fuerte intensidad afecta operaciones en puertos del norte, centro y sur del Perú. Foto: Andina

“Se incrementó a 48 el número de puertos cerrados en todo el litoral, según informó la Dicapi, ante la ocurrencia de oleaje de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con la DHN, este fenómeno se presentaría hasta el 11 de mayo”, señaló el COEN en su reporte oficial. No obstante, también precisó que 78 puertos del país continúan operando con normalidad.

Puertos cerrados en el litoral norte

Entre los principales terminales afectados en el norte del país figuran instalaciones ubicadas en Talara y Salaverry.

En Talara permanecen cerrados el Muelle carga líquida Petroperú, el Terminal multiboyas Punta Arenas, el Terminal multiboyas Negritos y el Muelle híbrido MU2.

Mientras tanto, en Salaverry fueron clausurados el Terminal multiboyas Salaverry, Muelle artesanal del terminal pesquero Salaverry, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional, Caleta Guadalupito, Caleta Cherrepe, Caleta Magdalena de Cao, Caleta La Barranca, Caleta Huanchaco y Puerto Morín.

El litoral central con restricciones

En la zona central, varios terminales ubicados en Pisco permanecen cerrados como medida preventiva. Entre ellos: Puerto Cerro Azul, Puerto Tambo de Mora, Caleta Lagunillas y Caleta Laguna Grande.

Asimismo, en San Juan fueron cerrados Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Puerto San Juan, Caleta Lomas, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Chala y Caleta Puerto Viejo.

Arequipa y Moquegua, la mayor cantidad de puertos cerrados

El litoral sur es la zona con más restricciones actualmente. En Mollendo permanecen cerradas varias caletas y terminales portuarias: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (muelle Ocean Fish), Terminal portuario Tisur (muelle “C”), Terminal multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal multiboyas Monte Azul y Terminal portuario Tisur (muelle “F”).

Por otro lado, en Ilo fueron clausurados el Terminal multiboyas Tablones, Terminal portuario Marinestrestle Tablones, Terminal multiboyas Petroperú, Muelle Enapu, Muelle SPCC (patio puerto), Terminal multiboyas TLT, Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle fiscal Ilo, Desembarcadero pesquero artesanal Ilo y Punta Picata.

🌊 Actualización: Se incrementó a 48 el número de puertos cerrados en todo el litoral, según informó la @MGP_DICAPI, ante la ocurrencia de #Oleaje de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 11 de mayo. pic.twitter.com/1wkV8uYzJc — COEN - INDECI (@COENPeru) May 8, 2026

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