Colectivos expresaron su rechazo al indulto en Piura y Trujillo

Más de 500 jóvenes de diversos colectivos de la sociedad civil marcharon esta tarde en Piura contra del indulto otorgado al ex mandatario, Alberto Fujimori.



Los manifestantes se congreraron desde las 4 pm en la Plazuela Ignacio Merino y luego recorrieron las principales avenidas de la ciudad portando pancartas, bombos y banderas en contra del indulto. Los manifestantes no pudieron llegar a la Plaza de Armas debido a que fueron desviados por un contingente policial.



Eliani Vargas, presidenta del Colectivo "No a Keiko" en Piura, dijo que la marcha mostró el rechazo al indulto otorgado por el presidente Kuczynski a Fujimori, así como la presunta alianza de impunidad entre ambos políticos.



"Rechazamos el pacto de impunidad entre Kuczynski y Alberto Fujimori. Estamos en contra del indulto otorgado a un ex dictador, responsable de delitos, no de errores. Los jóvenes de Piura no vamos a tolerar injusticias y el regreso a nueva dictadura", dijo.



En contraste, a la misma hora un contingente de simpatizantes de Alberto Fujimori se reunía en la Plazuela Tres Culturas de Piura para saludar el indulto. La concentración fue convocada por la congresista Maritza García, una de las legisladoras fujimoristas que se abstuvo de votar contra la vacancia del presidente Kuczynski.



Marchas en Trujillo

Por otro lado, un grupo de al menos 500 personas expresaron su rechazo al indulto en Trujillo. A diferencia de la primera marcha en la ciudad, realizada el lunes 25, a esta asistió un importante contingente policial.



La protesta fue convocada por el Frente Popular de Lucha de La Libertad. Partió desde la plazuela El Recreo a las 6:30 p.m. y luego de desplazó por la avenida España, una de las principales vías de Trujillo.



Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por “haberle mentido al país”, y cuestionaron la designación de Vicente Romero como nuevo ministro del Interior.