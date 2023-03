El nuevo año escolar se inició en algunos colegios particulares el miércoles 1 de marzo, aunque, según el calendario del Ministerio de Educación (Minedu), comienza oficialmente este lunes 13. Con el regreso a las aulas también empezaron las campañas de concientización en las escuelas contra el ‘bullying’, un problema que afecta de manera directa la salud mental y rendimiento académico de los menores.

Según cifras del portal SíseVe del Minedu, un portal para denunciar casos de violencia psicológica, física y sexual en ámbitos escolares, solo en enero de este año se registraron 13 denuncias de violencia física y 34 de violencia psicológica. Estas incluyen castigo físico, con lesiones, sin lesiones, así como acoso escolar, ciber acoso, discriminación, intimidación, trato humillante y verbal, respectivamente.

Además, la cifra registrada en todo el 2022 es crítica, más aún teniendo en cuenta la cantidad de casos que no se reportan vía SíseVe. El total de casos de violencia física y psicológica reportada fue de 9.628. En cuanto a violencia física fueron 5.137 casos reportados, mientras que psicológica fueron 4.491. Hay que tener en cuenta que la violencia sexual también se reporta en el portal SíseVe; estos casos reportados fueron de 2.431.

El Comercio conversó con especialistas para saber cómo los padres o docentes pueden prevenir, identificar y tratar el tema del bullying en este nuevo año escolar 2023. En la siguiente nota respondemos algunas preguntas claves.

¿Cómo identificar un caso de bullying?

El psicoterapeuta Fabián Ramos indicó que un factor indispensable es la comunicación y el vínculo entre padres o cuidadores y menores. Si existe esta comunicación respetuosa y constante, no debería ser difícil identificar un caso de bullying en los menores, sostuvo.

Por otro lado, el seguimiento constante a los niños o adolescentes es fundamental para identificar si un menor es víctima. “Estar alertas a señales de cambios drásticos en el comportamiento o estado de ánimo. Cuando se pasa a comportamientos agresivos o a la introversión”, explica Jessyca Sampe, gerenta de división de educación de Innova Schools.

En esa misma línea, Stephanie Arce, especialista en convivencia escolar del Minedu, explicó que se deben prender las alertas cuando los menores están irritables o ponen excusas para ir al colegio. Además, cuando el rendimiento académico baja abruptamente o cuando en horarios escolares los niños no quieren salir al recreo o estar con compañeros.

Los cambios drásticos en el comportamiento son alertas para identificar un posible caso de bullying. (Foto: Andina)

¿Cómo actuar frente a ello?

Arce indicó que lo primero que se debe hacer es avisar al colegio. Dado el Decreto Supremo 004-2018-minedu el hecho de violencia es responsabilidad de la institución educativa. Cualquier persona que identifique un acto violento debe hablar con algún funcionario del colegio.

Arce aseguró que en todas las escuelas debe haber un responsable de convivencia escolar que los padres deben identificar. Además, si el hecho de violencia se da en la institución educativa, luego se tiene que avisar a los padres o cuidadores del menor.

En cada caso se debe aplicar el reglamento interno para identificar las consecuencias. Asimismo, los involucrados, víctima y agresor, deben ser derivados para atención psicológica, agregó Arce.

Los especialistas consultados concuerdan que la atención psicológica para los involucrados, así como la comunicación y vínculo con los familiares son claves para apoyar a la víctima de bullying. La familia y la escuela deben actuar en conjunto pues solo una de las partes no podrá solucionar el problema.

“Las escuelas tienen espacios y profesionales que trabajan en esto. Incluso tienen una presión grande de ser exigentes en este tema”, dice Fabián Ramos.

Familias y escuelas deben actuar en conjunto para apoyar a una víctima de bullying. (Foto: Andina)

¿Cómo reportar un caso de bullying?

Todos los casos de violencia deben ser reportados al colegio, especialmente a los directores o responsable de convivencia escolar. Si el colegio no actúa como el padre o cuidador creen necesario, se puede acudir a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) quienes están en la obligación de recibir estas denuncias.

Además, el Minedu ha dispuesto una línea gratuita 080076888 y un WhatsApp 991410000 donde se puede alertar situaciones de violencia y el mismo ministerio se encargará de gestionarlo con la respectiva UGEL.

El portal SíseVe es también una herramienta para denunciar. Esto se puede hacer ingresando a su web siseve.pe. El Minedu recibe las denuncias, las comparte con las UGEL y les hace seguimiento.

El portal SíseVe funciona a nivel nacional. (Foto: Minedu)

¿Cómo prevenir el bullying?

Para los especialistas consultados, la prevención es fundamental para luchar contra el bullying; esto porque el objetivo principal es que el hecho violento no se dé, no actuar una vez que ya pasó.

Para esto, las campañas de prevención y comunicación en los colegios son una herramienta importante, explica Jessyca Sampe. ”Las campañas de sana convivencia funcionan. Promueven la diversidad, que todos somos valiosos, que queremos ser escuchados y que siempre hay alguien que puede ayudar”, agrega.

“Después de la pandemia todos los colegios estamos alertados de que los niño no han estado en espacios de socialización por dos años. Muchos colegios tienen campañas. Los niños deben saber que hay espacios de conversación donde pueden compartir esto”, dice.

Asimismo, las familias deben concientizar a los niños y adolescentes que el bullying está mal y hablar de ello. En esa línea, Ramos explica que: “un niño que crece en un ambiente armónico y comprensivo hacia la sociedad, donde los padres o quienes cuidan no abusan de él y no se dedican a marcar diferencias, es un niño que no va a hacer bullying”.

Se les debe enseñar también a los niños a que si ven un acto de violencia deben denunciarlo a pesar de no estar involucrados.

Las escuelas deben realizar campañas de prevención en este nuevo inicio de clases. (Foto: Andina)

El bullying en redes sociales

Según las cifras del portal SíseVe, son 314 casos de ciber acoso reportados durante el 2022. Muchos de los hechos de violencia que suceden en las escuelas se dan por canales virtuales como las redes sociales.

Por esa razón, la especialista Sampe considera que es importante hacer un monitoreo de las redes sociales junto con los escolares, especialmente con los más pequeños. Esto junto con el niño o adolescente y con el respeto necesario.

“El uso de las redes sociales es algo que se ha desbordado de las escuelas y de las familias. Son niños que están en proceso de formación y necesitan un acompañamiento para el uso de WhatsApp, Instagram, etc. Se debe revisar en conjunto y generar conversaciones en torno a lo que se vea”, explica.