Comisarios que no atiendan denuncias de violencia contra la mujer serán destituidos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo este viernes que aquellos comisarios que no atiendan una denuncia de violencia contra la mujer será destituido. Añadió que el ministro del Interior, Carlos Morán, cuenta con instrucciones para trabajar en este tema.

"Comisario que no atienda una queja, demanda de una mujer, será sancionado, retirado, destituido, en caso no tome seriedad y responsabilidad de los casos de denuncias. Muchas veces no son atendidas, no se les toma en cuenta. No se toma el caso con seriedad. Lo que comienza como una agresión leve, luego puede ser grave y termina con feminicidio”, declaró Vizcarra en ATV.

Presidente @MartinVizcarraC: Comisario que no atienda una denuncia de violencia será destituido y el ministro del Interior tiene claras instrucciones para trabajar en este tema. Vía @atvpe pic.twitter.com/fmqTgmylhj — Presidencia Perú (@presidenciaperu) 21 de diciembre de 2018

El mandatario recordó que en la graduación de los nuevos oficiales de la Policía Nacional sostuvo que ellos tienen un rol vital en la lucha contra la violencia a la mujer, que parte en atender correctamente a las víctimas y ejecutando un debido proceso.

"He puesto énfasis en el rol que tiene ahora la Policía Nacional no solamente en luchar contra la delincuencia, terrorismo, sino principalmente sobre este problema que tenemos en la sociedad. A luchar contra la violencia hacia la mujer", comentó el presidente Vizcarra.

Dijo también que están dialogando con el ministro de Educación, Daniel Alfaro, para que se refuerce en las instituciones educativas la educación en respeto e igualdad, y así evitar la violencia contra la mujer.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe