La Comisión de Educación del Congreso confirmó a El Comercio que citará al contralor Nelson Shack para que informe acerca de las acciones de control sobre las presuntas irregularidades registradas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La congresista Paloma Noceda, presidenta de este grupo de trabajo, dijo a este Diario que la decisión fue tomada después de la sesión de hoy, a la cual asistieron los miembros del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sunedu, que depende de la Contraloría General de la República.

"Hoy nos dieron un informe muy breve, con temas irrelevantes. Nos reportaron algunas acciones de control sobre bienes inmuebles y patrimoniales, adquisición de bienes y servicios; a minucias, básicamente", indicó Noceda.

La parlamentaria de Fuerza Popular agregó que los representantes de la OCI de la Sunedu le informaron que "recién hoy" habían acordado iniciar una auditoría de cumplimento sobre los procesos de contratación de personal, servicios de consultorías y publicidad, que son −según Noceda− los aspectos que debieron fiscalizar.

"Nos dijeron que hacer esta auditoría les tomará tres meses. Es preocupante porque parece que no han cumplido con su función fiscalizadora. Por esta razón, la Comisión citará al contralor Nelson Shack, cuya invitación se formalizará en las próximas semanas", dijo.

Noceda también señaló que citará a las ex titulares de la Sunedu, Lorena Masías y Flor Luna Victoria, para que informen acerca de las presuntas irregularidades en la institución. La semana pasada, el grupo de trabajo votó a favor de solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso para indagar sobre la Sunedu. No obstante, este requerimiento aún no ha sido debatido.