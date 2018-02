Comité Olímpico Peruano se enfrenta con deportistas

En un informe publicado ayer en El Comercio, los atletas Ornella Oettl Reyes y Jeremy Denat Rodríguez denunciaron que el Comité Olímpico Peruano (COP) había decidido no enviarlos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 en Corea del Sur, pese a que habían logrado el puntaje de clasificación. El COP detalló a este Diario sus argumentos y ratificó su determinación respecto a los deportistas.

En el caso de Ornella Oettl, de 26 años, deportista nacida en Alemania y de nacionalidad peruana por su madre, el COP sostuvo que su inscripción no procedió por dos razones: negarse a vestir el uniforme designado durante el desfile inaugural en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y causar daños materiales por US$1.500 durante su estadía en la villa olímpica en el mismo evento (en Rusia) en lo que calificaron como un “bochornoso suceso”.

“El Comité Ejecutivo COP en su sesión del 3 de marzo de 2014, período en el cual mi persona no era presidente (sic), acordó por unanimidad inhabilitar de por vida a los deportistas Manfred y Ornella Oettl Reyes [ambos hermanos] a participar como miembros de una delegación del circuito olímpico”, afirmó el presidente del COP, Pedro del Rosario Delgado, en una carta dirigida a este Diario.

Además, el COP argumentó que, en la página web de la Federación Internacional de Ski (FIS), Ornella aparece con la condición de “elegible B” y no como “clasificada”.

En el caso de Jeremy Denat Rodríguez (21), deportista franco-peruano quien también practica esquí alpino, el COP argumentó que no podía competir por nuestro país debido a que no terminó el proceso para que el Comité Olímpico Internacional (COI) autorizara su participación como deportista peruano, según el artículo 41 de la Carta Olímpica.

—Rechazan versión—



En conversación con El Comercio, Ornella Oettl (quien se enteró por este Diario de las razones descritas por la COP) rechazó las imputaciones y, dijo, que en Sochi 2014 ni ella ni su hermano menor Manfred usaron los uniformes debido a una mala coordinación de la COP. Oetll dijo que no hubo indisciplina ni ánimo de apartarse del equipo oficial.



Sobre el incidente en la villa olímpica, reconoció que dañaron una puerta en una acción circunstancial en la que, asegura, no hubo violencia ni escándalo.

“Nosotros nunca fuimos notificados de esta supuesta sanción de por vida que ahora dice que nos impuso el COP, tanto es así que luego de Sochi 2014, el COI me otorga una beca olímpica con la intención de seguir compitiendo”, dijo.

Sobre la calificación de “elegible B”, Oettl explicó que es la que suele colocarse a deportistas de países en vías de desarrollo pero que eso no condiciona su clasificación.

Desde Francia Jeremy Denat puntualizó que si bien el artículo 41 de la Carta Olímpica estipula que deben transcurrir 3 años para acreditar el cambio de nacionalidad de un competidor (un trámite que inició en el 2015), el mismo artículo dice que este tiempo puede ser reducido o incluso suprimido con el acuerdo del comité olímpico nacional y de la Federación Deportiva Internacional, y, en este caso, no lo hizo el COP.

Fuentes relacionadas al COP, señalaron que con certeza no hubo un proceso disciplinario debido a que no cuentan con una instancia que escuche a las partes y tome una decisión. “Lo que hubo en este caso fueron acuerdos de directorio que no fueron informados”, añadió la fuente.

