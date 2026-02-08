Escuchar
Luego de resolver el contrato de asistencia técnica con PMO Vías para los proyectos de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, Provías Nacional ha solicitado a la embajada de Francia que asigne a una nueva compañía para la realización de esta labor. Así lo informó Claudia Dávila, directora ejecutiva de dicha unidad ejecutora del MTC, a El Comercio.

¿Cómo afectará el conflicto entre Provías y PMO Vías a la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa?

