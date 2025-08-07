José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cómo se planificó el robo de casi S/ 3 millones contra dos municipios en Piura y Arequipa? Así actuaron los ciberdelincuentes
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
¿Cómo se planificó el robo de casi S/ 3 millones contra dos municipios en Piura y Arequipa? Así actuaron los ciberdelincuentes

¿Cómo se planificó el robo de casi S/ 3 millones contra dos municipios en Piura y Arequipa? Así actuaron los ciberdelincuentes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las autoridades de las municipalidades de Sullana (Piura) y Yura (Arequipa) finiquitaban los detalles finales para las celebraciones de Fiestas Patrias. Los trabajadores de las áreas de administración se preparaban para disfrutar del feriado largo. Este era el panorama festivo en ambas localidades entre el 24 y 25 de julio. Ningún funcionario imaginó que un grupo de delincuentes urdía un robo cibernético contra sus arcas y suplantaría la identidad del personal del Banco de la Nación.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC