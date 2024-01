Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) aprobaron el Plan de Acción Resolutivo (PAR) contra la criminalidad transnacional organizada en respuesta a la ola de violencia que ha afectado a Ecuador. El acuerdo se realizó en la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores, que reunió a los Cancilleres y autoridades a cargo de la seguridad interna de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El PAR establece 13 medidas coordinadas entre los países para combatir problemáticas como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas.

En declaraciones a El Comercio, Rubén Vargas, exministro del Interior, destacó el acuerdo entre los países andinos. No obstante, cuestionó que la CAN no haya mencionado cuál será el presupuesto necesario para la implementación del PAR y de dónde saldrán los fondos para financiarlo. “Los acuerdos deben operativizarse y para ello se necesita un presupuesto. Los países deben asignarlo en un plazo perentorio”, sostuvo.

Acciones en las fronteras

Los países andinos acordaron reforzar sus puestos de vigilancia fronterizos con el objetivo de identificar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados que utilizan las actividades ilícitas transnacionales como el narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y tráfico de armas.

Rubén Vargas señaló la necesidad de una estrategia conjunta entre Perú y Ecuador para cerrar las rutas clandestinas entre ambos países en Amazonas, Piura y Cajamarca, utilizados principalmente por la minería ilegal. “Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) deben sumarse al control estricto de estos puntos”, agregó.

Consultado por El Comercio sobre la escasa cantidad de Puestos de Vigilancia Fronteriza de la Policía Nacional del Perú (PNP) a lo largo de los 1.529 kilómetros de frontera con Ecuador que reveló este Diario, el Canciller peruano Javier González-Olaechea señaló que el PAR permitirá incrementar los puestos de vigilancia en esta y las demás zonas fronterizas del Perú.

El Canciller peruano Javier González-Olaechea señaló que la estrategia principal de la lucha narcotráfico será realizar operaciones conjuntas e intercambio de información e interdicción. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

Cabe resaltar que el país no cuenta con Puestos de Vigilancia Fronteriza en la zona limítrofe de la región Amazonas con Ecuador, pese a ser un territorio considerado como zona de cultivo de amapola, marihuana y de minería ilegal. En ese sentido, el Canciller señaló que el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza acordado en el PAR también impulsará el patrullaje fluvial.

El PAR también señala la realización de operaciones policiales y militares coordinadas, cuando corresponda, en las zonas de frontera de los países andinos para enfrentar las acciones transnacionales ilícitas. De esta manera, se ejecutarán ejercicios operativos para el control del tráfico de drogas en las fronteras, como la transferencia de blancos aéreos.

Al respecto, Vargas subrayó que Perú y Ecuador deben acordar operativos conjuntos para combatir la minería ilegal, la principal economía ilegal entre ambas naciones. Por otro lado, el exministro manifestó la importancia de operaciones militares conjuntas entre Bolivia y Perú para frenar el tráfico de cocaína.

Red Andina de Seguridad 24/7

El PAR establece la creación de la Red Andina de Seguridad 24/7, cuyas funciones iniciarán en el primer trimestre de este año. Esta red facilitará el intercambio de información sobre la actividad de agrupaciones delictivas transnacionales que atenten contra la seguridad en los territorios de dos o más países miembros o en sus pasos de frontera. Asimismo, se alertará de forma inmediata sobre actos relevantes perpetrados por agrupaciones delictivas transnacionales.

La Red Andina de Seguridad 24/7 también permitirá que las autoridades y agentes policiales, militares y de seguridad nacional, según la normativa de cada país participante, puedan contar con información sobre las agrupaciones delictivas transnacionales.

Benjamín Blanco, Viceministro de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

Vargas destacó que la creación de este sistema es uno de los acuerdos más concretos del PAR: No obstante, enfatizó la necesidad de que existan protocolos que garanticen que la información que posea la Red Andina “no se filtre a las organizaciones criminales” .

“El proceso de selección de los funcionarios que conformen este equipo debe ser riguroso y con criterios de evaluación de integridad. Además, de la prueba del polígrafo, puede realizarse un examen de retina y una evaluación psicológica”, explicó.

Participarán de esta red un punto de contacto titular y un punto de contacto alterno designado por cada país participante de la CAN. Sus integrantes realizarán un trabajo permanente.

Creación de Banco Andino de Datos

A través del PAR, se decidió instruir al Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) para la creación del Banco Andino de Datos, que cuente con datos biográficos y biométricos, antecedentes de personas nacionales o extranjeras con antecedentes, requisitorias o con impedimento de tránsito, entre otros. Este intercambio de información migratoria busca mejorar el control de las actividades ilícitas transfronterizas y el orden interno de los países miembros de la CAN.

Sobre este acuerdo, Vargas afirma que la labor del Banco Andino de Datos reforzará la labor de la Policía y la Fiscalía, por lo que debe aprobarse rápidamente los protocolos y canales de integración para su funcionamiento .

Otros acuerdos

Cooperación para la lucha contra la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas

El combate contra la minería ilegal y el narcotráfico también ocupó un lugar destacado en la agenda. El Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) recibió instrucciones para planificar de inmediato una operación conjunta contra la minería ilegal en zonas fronterizas.

Además, se explorará la posibilidad de establecer una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, enfocada en fortalecer la cooperación y coordinación para intercambiar información de inteligencia y combatir de manera más efectiva el narcotráfico y las organizaciones trasnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Cooperación reforzada contra el tráfico de armas

El PAR destaca el fortalecimiento de la implementación de instrumentos internacionales con acciones conjuntas; intercambio de información y cooperación judicial para el rastreo y la recuperación de armas, municiones y explosivos; y cooperación judicial para la captura de los integrantes de las redes de tráfico.

Observatorio Regional Andino y Foro Internacional

Se anunció la organización de un foro internacional sobre delincuencia transnacional durante el primer semestre de este año. Adicionalmente, se establecerá un Observatorio Regional Andino, cuya función será recopilar, procesar y analizar información sobre la delincuencia organizada y otros temas vinculados, contribuyendo así a la comprensión y abordaje integral de estas problemáticas.

Cooperación en inteligencia

Se establecerá un mecanismo andino de inteligencia estratégica para desarrollar intercambios de información sobre amenazas comunes, como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos.

Así también, esta cooperación deberá afianzar los mecanismos de intercambio de información e inteligencia de los órganos militares y policiales de los países que integran la CAN para una oportuna intervención policial y la captura de integrantes de las organizaciones delictivas transnacionales.

Capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional

Los autoridades y agentes policiales, militares y de seguridad nacional de los países participantes sostendrán trimestralmente programas conjuntos de capacitación para la formación, sensibilización y el fortalecimiento institucional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Cooperación en materia penitenciaria y aduanera

Se instruirá a las autoridades competentes de los países miembros para que inicien inmediatamente acciones de cooperación en materia penitenciaria para la seguridad en la subregión. Adicionalmente, se reforzarán los controles aduaneros.

Intervención de Dina Boluarte

Durante su intervención en la reunión Consejo Andino, la presidenta Dina Boluarte remarcó la urgencia de tomar acciones “resolutivas, inmediatas y concretas” para enfrentar a los grupos delictivos nacionales y transnacional. También, resaltó la aproximación conjunta de la CAN para enfrentar la criminalidad internacional a través de políticas públicas internacionales y acciones operativas conjuntas.

¡Unidos contra el crimen transnacional! 💪



✅ Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú trabajarán acciones conjuntas contra los grupos delictivos internacionales, afirmó la presidenta Dina Boluarte al inaugurar la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de… pic.twitter.com/hvkmhD3umh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 21, 2024

Además, hizo hincapié en la implementación de acciones para erradicar la delincuencia juvenil y la necesidad de plantear objetivos tangibles.

“Son necesarias acciones sostenibles que tengan en cuenta los factores políticos, económicos y sociales que pueden dar pie a los fenómenos delictivos y así abordar sus aspectos estructurales y los círculos viciosos que limitan el desarrollo de nuestras poblaciones, en particular de nuestros jóvenes”, expresó la presidenta.