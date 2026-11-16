Poco después de las 7 de la mañana, León XIV se despidió de la Casa Episcopal de Chiclayo. Todavía había personas esperándolo en la puerta para verlo partir. Minutos después, abordó el avión que lo llevaría a Cusco. En ese vuelo viajábamos también los 83 periodistas acreditados para acompañar esta última etapa de su recorrido por el interior del país, entre ellos El Comercio. Empezaba una de las jornadas más exigentes de toda la gira: cuatro regiones en un solo día. Lambayeque, Cusco, Ucayali y Lima. Cuatro geografías, cuatro maneras de vivir el Perú y una agenda imparable.

En Cusco lo esperaba Saqsaywaman. Desde lejos, las enormes piedras de la fortaleza inca imponían su propia solemnidad. El Papa llegó para encontrarse con fieles y con una multitud que el Vaticano calculó en unas 100.000 personas dentro del parque arqueológico. En las calles de la ciudad, otras 500.000 esperaban su paso.

Entonces llegó la lluvia. Una lluvia intensa, de esas que en cuestión de minutos empapan la ropa. Pero la celebración continuó. León XIV miró el paisaje y encontró una frase que probablemente quedará entre las imágenes más memorables de su visita: “Saqsaywaman, como un altar de piedra se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”.

El Papa no estaba mirando solamente un monumento arqueológico. Estaba reconociendo la relación que los antiguos peruanos establecieron con lo sagrado, esa necesidad de elevar la mirada y encontrar respuestas más allá de lo visible. Su reflexión permitió tender un puente -como los puentes a los que apeló días atrás eñ Paysandu, Uruguay- entre la espiritualidad cristiana y la memoria religiosa de los Andes. Habló de la piedad popular como una expresión de fe que también se transmite mediante la música, las danzas, las procesiones y las tradiciones familiares. En el fondo, reconocía que la búsqueda de Dios tiene muchas formas de manifestarse.

Después se dirigió a la Catedral del Cusco para rezar el Ángelus. Allí rindió homenaje ante la tumba de monseñor Richard Daniel Alarcón, arzobispo fallecido semanas antes y quien había trabajado para hacer posible su visita. También presentó el sudario al Señor de los Temblores, el Taytacha, patrono de la ciudad. La entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén completó una mañana en la que la historia, la devoción y la identidad cusqueña estuvieron presentes.

Apenas unas dos horas después, el avión papal aterrizaba en Pucallpa. El paisaje había cambiado por completo. De las alturas andinas pasábamos a 42 grados de sensación térmica de la Amazonía. En el Malecón Puerto Callao lo recibieron danzas tradicionales y representantes de comunidades indígenas.

Llegaron delegaciones de distintos pueblos amazónicos, algunas de ellas después de largos desplazamientos por los ríos. La bienvenida tenía colores, música y movimiento, pero también un mensaje doloroso, pero necesario que el Papa decidió poner sobre la mesa.

Le hablaron de los asesinatos de dirigentes indígenas y defensores de sus territorios. León XIV fue directo: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y exige justicia”.

Denunció la explotación irresponsable de los recursos naturales, la tala indiscriminada, la contaminación de los ríos y la violencia contra las comunidades. También recordó a las mujeres, niñas y adolescentes que sufren abusos, muchas veces bajo el silencio de la complicidad y la impunidad.

Su mensaje tenía una idea central: proteger la Amazonía no puede separarse de proteger a quienes viven en ella. La selva no es solamente una reserva de recursos naturales ni un territorio que se pueda medir por lo que produce. Es el hogar de pueblos con lenguas, conocimientos y culturas que también necesitan oportunidades, educación y servicios básicos.

La siguiente parada fue la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, preparada para recibir hasta 70.000 personas. Allí celebró la primera misa liderada por un pontífice en la Amazonia peruana. Invitó a reconocer al otro como hermano y a construir una sociedad más justa, fraterna y en paz.

/ ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

Cuando terminó la celebración, todavía quedaba el último tramo. A las 7:05 de la noche, el avión despegó de Pucallpa rumbo a Lima. A las 8:40 pm aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. La jornada había terminado después de atravesar buena parte del país.

Quedaba una idea dando vueltas entre tantos kilómetros: el Perú que León XIV recorrió hoy también es el Perú de las comunidades que protegen sus territorios, el de los pueblos que conservan sus tradiciones y el de quienes esperan que la distancia no sea una condena al abandono. Cusco le mostró al Papa cómo sus antepasados buscaron lo divino entre las piedras. Pucallpa le recordó cuánto cuesta defender la vida entre los ríos y los bosques.

En un solo día, León XIV pasó de un altar de piedra a una tierra de árboles gigantes. Y en ambos lugares dejó un mensaje parecido: la fe también debe servir para cuidar lo que somos.