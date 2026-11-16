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Resumen

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En el Malecón Puerto Callao lo recibieron danzas tradicionales y representantes de comunidades indígenas.
En el Malecón Puerto Callao lo recibieron danzas tradicionales y representantes de comunidades indígenas.
/ ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO
Por Juan Pablo León Almenara

Poco después de las 7 de la mañana, León XIV se despidió de la Casa Episcopal de Chiclayo. Todavía había personas esperándolo en la puerta para verlo partir. Minutos después, abordó el avión que lo llevaría a Cusco. En ese vuelo viajábamos también los 83 periodistas acreditados para acompañar esta última etapa de su recorrido por el interior del país, entre ellos El Comercio. Empezaba una de las jornadas más exigentes de toda la gira: cuatro regiones en un solo día. Lambayeque, Cusco, Ucayali y Lima. Cuatro geografías, cuatro maneras de vivir el Perú y una agenda imparable.

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